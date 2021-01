“San Luis tuvo más actitud que nosotros”, Vucetich

Víctor Manuel Vucetich, entrenador de las Chivas, señaló que el Rebaño cayó en su visita a San Luis por falta de actitud y sentenció que al rival le sobró eso, aunque más que actitud, los potosinos fueron mejores en todas sus líneas.

“No es un golpe de realidad, es un juego que lo hicimos mal, dentro del balance nos faltó actitud, mucha determinación, mejorar mucho el juego aéreo, tuvimos dos errores en juego aéreo y un penalti que increíblemente se nos da. No dejo de reconocer el trabajo de San Luis, peleó y luchó, tuvo más actitud que nosotros y aprovechó las oportunidades que se nos presentaron”.

Vucetich negó que haya un retroceso en la forma de jugar del Rebaño, aunque lo cierto es que en estos momentos los rojiblancos están entre los peores equipos del torneo con dos puntos de nueve disputados.

“Está basado en la actitud que el equipo no mostró, San Luis nos ganó en actitud, capitalizaron bien, en ese sentido, en 10 minutos ya teníamos dos goles, por la falta de actitud, no es un retroceso, fue un mal juego y nos ganaron esa condición, hay que buscar corregir, el tercer gol, es falta de concentración, lo regalamos, pudimos tener un mejor cierre y no fue de esa manera. Hay que seguir dialogando para tratar de corregir estos errores”.