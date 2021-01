Ve el ex Gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas desastre por la 4T

Para el ex Gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, la estrategia contra la pandemia de Covid-19, por parte de la Cuarta Transformación, ha sido un desastre.

En entrevista, el ex senador de la República y ex titular de la Sagarpa reprobó el trabajo realizado por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y sostuvo que en cualquier otra Administración ya hubieran sido separados de sus cargos.

Cárdenas Jiménez confirmó que rechazó una candidatura a diputado federal por el PAN, pues quiere hacerse a un lado y ceder su espacio a una persona de la sociedad civil.

¿Qué hay sobre la reunión que tuvo hace unos días con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés?

Ya hemos tenido quizá unas tres reuniones, tenemos un grupo de Gobernadores del PAN, de las primeras camadas que salimos, y hemos estado en contacto permanente desde hace un buen rato.

Este proceso que el PAN ha tenido ahora de ir en alianza con PRD y con el PRI, algo que parecería casi inimaginable, se vieron las razones, lo analizamos no solamente nosotros, una gran parte del panismo, y sentimos que este es un momento inédito. Es un momento donde se requiere que pongamos los pies en la tierra todos y sepamos a que nos estamos enfrentando.

Por eso y por única vez se determinó ir en esta alianza. Vamos en alianza en cerca de los 170 distritos federales en el País.

Aquí en Jalisco MC optó por no ir en alianza, entonces aquí en Jalisco iremos por la libre.

Creemos que es el momento que entre más la sociedad civil, recuérdese que esta alianza fue demandada, fue pedida por millones de voces para hacer un solo frente e intentar no dividir el voto y lograr sobre todo, por ahora, esa mayoría en el Congreso, que sirva de gran contrapeso, que pueda ayudar a que no se vaya por la libre el actual partido en el poder con el Presidente a la cabeza.

Esa fue la decisión, Marko ha estado explicando los motivos, le hemos compartido nuestro punto de vista.

El presidente del PAN me ha ofrecido tres veces, cuatro veces que me meta en el proceso de elección próxima. Desde hace un rato yo opté porque debo dejar los espacios que pudiera ocupar. Mi lugar lo cedo generosamente a alguien de la sociedad civil, a quien sea, pero que tenga los atributos mínimos que se requieren ahora.

Yo estoy seguro que el PAN va a seleccionar a gente honesta, a gente correcta, a gente sin cola que le pisen, a gente valiente, a gente que esté en conocimiento de causa ya de lo que se enfrenta, entonces yo espero que al final del día saquemos buenos candidatos aquí en Jalisco en los 20 distritos federales.

¿Le ofrecieron una candidatura a diputado federal?

Así es y desde el principio yo le había comentado a Marko e igual se lo comenté ahora para efectos de apoyar en lo que pueda servirle a mis compañeros del PAN o a los externos, que espero que sean varios y buenos los que vengan.

Si yo puedo contribuir en algo, ahí estaré, yo me siento bien, me siento fuerte, me siento más entero que nunca, tengo 62 años.

No es presunción ni mucho menos, pocas veces lo comento, sigo siendo el jalisciense más votado en toda la historia de México.

Participé en 13 procesos electorales internos, externos. Gané 11, perdí dos, sin embargo, hoy creo que la sociedad está reclamando caras nuevas y si no caras nuevas, gente confiable y es lo que creo que el PAN va a presentar, a gente confiable, sean panistas o no panistas, espero que mi partido no se equivoque por ahí.

¿Significa que no lo vamos a ver en una boleta electoral, pero sí acompañando a algunos panistas haciendo campaña en tierra o de forma virtual?

Es correcto, por ahí va en donde creo que puedo ayudar ahora, con algunas ideas.

Conozco el Estado, lo he seguido recorriendo permanentemente, conozco algunas fortalezas, algunas debilidades, algunas oportunidades y creo que dos o tres ideas que pudiera darle a los candidatos a diputados quizá pudieran servir de algo.

Si hay deseos de que yo vaya a platicar media hora o un rato con ellos, estaré con toda la disposición y, cuando sea necesario, iré a algún lugar acompañarlos.

¿Con la alianza PAN-PRI-PRD para disputar los 20 distritos federales de Jalisco, cambiaría de opinión?

No, no cambiaría. Qué bueno que se pudiera hacer alguna suma de esfuerzos, yo he conocido, a través de los casi 25 años ininterrumpidos que estuve en la tarea pública a nivel municipal, estatal y federal, a gente muy valiosa del PRI, del PRD y de otros partidos.

Así como también gente perversa, gente que no debería de volver a figurar nunca más en las boletas como el tal este de (Gerardo) Fernández Noroña y otros de esa calaña.

No deben de estar por ningún motivo en ninguna boleta bajo ninguna circunstancia que presente la ley electoral, bueno, ni de plurinominales tampoco.

En la disputa de los distritos federales por Jalisco ¿no cree que el voto opositor a Morena se pueda pulverizar con PAN-PRI-PRD por un lado y MC por otro?

Ahí está uno de los grandes retos de este tipo de estrategias políticas que están dentro de cualquier régimen democrático.

Hay momentos donde es necesario sumar esfuerzos y es éste: comunicarle bien a la población de por qué PRI-PAN van juntos, de por qué los partidos antagónicos del siglo pasado en esta elección en particular se alían, por qué pelean, por qué se suman.

Es un reto que se tiene que comunicar muy bien a la población y de esta forma yo espero también que cada candidato puede llegar a cada hogar con el mensaje más preciso y claro de que esta es una lucha que se tiene que dar así.

Hoy al País lo vemos casi desmoronándose en términos democráticos porque los contrapesos se están perdiendo, los están borrando del mapa a base de las formas como ya las hemos visto, desapareciendo lo que costó construir muchos años, muchas décadas, hoy de plumazos, mañaneras o de declaraciones (las instituciones) las están matando, las están destruyendo.

Hemos visto que este Gobierno federal no ha podido con el paquete de la pandemia, vamos de mal en peor con contradicciones todos los días y este es un desastre, es algo terrorífico.

El Secretario de Salud (Jorge Alcocer) y el tal (Hugo) López-Gatell han demostrado una incompetencia que en cualquier otro momento diferente en la historia ya hubieran salido con las patas por delante los móndrigos. No sirven para nada, están perdiéndose miles de vidas, se están destruyendo economías, la economía se viene para abajo, la inseguridad está a la alza cada vez más y esto no puede ser posible que siga así.

Aún así, a base de mentiras, a base de engaños, a base de tener prácticamente votos comprados se quiere sostener este partido que está en el poder y que no merece continuar.

Yo espero que se pueda dar una buena batalla y que se gane la elección, que no será toda la solución, sin embargo, será un gran freno.

A su juicio ¿debería haber acuerdo de la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) con MC, que podría postular a empresarios afines al Sí por México a nivel nacional?

Yo creo que aquí se requiere de mucha altura de miras, se requiere mucha humildad y se requiere reconocer qué terrenos pisa cada quien.

Por más que te diga que yo soy un empresario fuerte, reconocido, que tengo prestigio y demás, y que debo de ser el candidato, yo creo que está también en ver cómo lo acepta la ciudadanía, qué tanto tiene las capacidades para andar en la calle pidiendo el voto y que sea creíble.

No es tan fácil esto. Se cree que es fácil ponerse una camiseta y decir ya llegué, ya vine y de aquí para adelante todo va a cambiar, no es así.

Se requiere un trabajo muy fuerte, se requiere convencimiento de ir a servir en verdad y sin servirse para nada.

Ahora con las famosas selfies o la foto nomás porque le acercas el cachete piensas que la gente ya está puesta y dispuesta, no, va a ser más complicado por el nivel de información que tiene el electorado y que no se las come puras ya.

Su antecesor en el cargo Francisco Ramírez Acuña podría ser postulado como candidato del PAN a diputado federal por el distrito 10 ¿le ve posibilidades de triunfo?

Sin duda. Paco terminó muy bien su gestión, estuvo en otros cargos importantes, está fogueado, tiene carácter, se ha demostrado que es firme, sería un diputado, sin duda alguna, muy valioso para Jalisco y para México.

Yo creo que Paco sí es confiable, seguramente va a ganar el distrito 10 o en cualquiera que se presente o, si fuera por Guadalajara, sin duda alguna también tendría probabilidades.

Nunca ha sido fácil, pero Paco tiene la capacidad, y me parece que es una carta muy fuerte que tiene Jalisco y seguro que saldrá con el triunfo.

Con información de Grupo Reforma