Suspenden al notario de Jalisco Javier Herrera Anaya seis meses más

Javier Herrera Anaya no podrá recuperar sus funciones como Notario Público al menos hasta julio.

Según el acuerdo CJ/DGJ/03/2021, firmado por el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez y publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, Herrera Anaya está bajo investigación por falsificación de documentos.

“Le fueron prorrogadas las medidas cautelares impuestas al imputado Licenciado Javier Herrera Anaya por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Falsificación de Documentos Expedidos por el Estado, Organismos Autónomos, Ayuntamientos o de los Documentos de Crédito”, se lee en el acuerdo.

Herrera Anaya fue involucrado, en 2015, en el manejo de recibos y sellos apócrifos en el área de Catastro del Ayuntamiento de Zapopan.

En 2018 se le había impuesto la suspensión de sus funciones como notario derivado de una serie de anomalías detectadas en la Notaría 29 como no haber dado aviso preventivo al Registro Público de la Propiedad en operaciones traslativas de dominio; no haber exigido el documento idóneo con el que se acreditase que el inmueble en materia de trasmisión se encontraba al corriente en el pago del impuesto predial, y no existir copias de identificación de partes comparecientes.

Esta suspensión vencía el 1 de enero de este año, sin embargo, a petición Sergio Salvador Peña Sánchez, juez Décimo Primero de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes, quien presentó la Carpeta Administrativa 5317/2020, derivada de la Judicialización de la Carpeta de Investigación 81729/2020, se le prorrogó la suspensión seis meses más.

“A partir del 1 de enero de 2021, concluyendo el 1 de julio de 2021”

Con información de Grupo Reforma