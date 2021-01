Pepe Aguilar reencuentra a sus hijos luego de que Emiliano estuvo en la cárcel

Pepe Aguilar está empezando 2021 con el pie derecho. Luego de que el año pasado falleció su mamá, la actriz Flor Silvestre, y de que él y su familia perdieran más de mil hectáreas de pradera artificial propiedad de su familia, ahora las cosas empiezan a mejorar para el cantante.

Por ejemplo, hace unas horas pudo realizar un gran sueño: el de reunir a sus cuatro hijos, incluyendo a Emiliano Aguilar, su primogénito, quien desde 2017 cumplía una sentencia en Estados Unidos por tráfico de personas.

Pepe Aguilar está tan feliz de reencontrarse con todos sus hijos que incluso presumió una foto en la que aparecen “sus niños”: Emiliano, Ángela, Leonardo y Aneliz.

“Hacía tiempo que no podíamos tomar una foto así. No hay fecha que no se llegue. #HumanosTodos #Familia #AmorIncondicional”, escribió el cantante en su post que en pocas horas logró registrar casi los “100 mil me gusta”.

La fotografía ya recibió también reacciones por parte de la propia familia Aguilar, como la de Majo Aguilar, sobrina de Pepe, quien se emocionó al ver a su primo Emiliano. “Emiiiiiiii, te quierooooo”, escribió, a lo que el primogénito de Pepe contestó: “Saludos Amiga y ahí les mando saludos para tu familia. Dinastia Aguilar Para Siempre”.

En marzo de 2017 José Emiliano Aguilar fue detenido en el cruce de Tijuana y San Ysidro por traer en su cajuela cuatro personas de nacionalidad china.

Aguilar conducía un Chrysler 200 cuando agentes fueron alertados por un perro rastreador sobre la posibilidad del tráfico ilegal de inmigrantes, los agentes ordenaron a Aguilar a abrir la cajuela de su auto y encontraron a dos hombres y dos mujeres dentro del mismo.

Luego de su proceso judicial, Emiliano fue sentenciado a seis meses de rehabilitación y tres años de libertad condicional, que cumplió en Estados Unidos y por lo mismo, no podía viajar a México.

Con información de Quien