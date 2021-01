‘Debe tomarse como una amenaza de guerra’; Bill Gates advierte sobre la próxima pandemia

Bill Gates ha seguido muy de cerca la enfermedad de coronavirus, incluso ha invertido millones para la producción de vacunas con las que hoy se está combatiendo la enfermedad a nivel mundial.

No obstante, el magnate ya piensa a futuro y advirtió que la humanidad ya debe pensar en la próxima pandemia para no estar desprevenidos como sucedió con la covid-19.

“La desafortunada realidad es que Covid-19 podría no ser la última pandemia. No sabemos cuándo llegará el próximo, o si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que nunca antes habíamos visto. Pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos sorprenda de nuevo. La amenaza de la próxima pandemia siempre estará sobre nuestras cabezas, a menos que el mundo tome medidas para prevenirla”, indicó Gates en su blog oficial.

“Para evitar que vuelvan a ocurrir las dificultades del último año, la preparación para una pandemia debe tomarse tan en serio como tomamos la amenaza de una guerra. El mundo no estaba preparado para la pandemia de Covid-19. Creo que la próxima vez será diferente”, añadió.

La inversión, el camino

Bill Gates explicó que la forma de estar preparados para la próxima pandemia es que los países (especialmente los ricos) inviertan en la ciencia, un aporte que debe ser millonario, pero que a la larga evitará una catástrofe como la que hoy se vive con la covid-19.

“El mundo necesita gastar miles de millones para ahorrar billones (y prevenir millones de muertes)”, advirtió.

Con información de Agencias