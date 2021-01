Violó normas éticas médico que sugirió provocar trombosis a AMLO: Sánchez Cordero

A Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación (Segob), le enojó y molestó “muchisísimo” la actitud del doctor Diego Araiza Garaygordobil, quien en redes sociales pidió recetar medicamentos al presidente Andrés Manuel López Obrador para ocasionarle insuficiencia renal aguda o trombosis venosa.

La titular de Segob apuntó que el doctor violó el código de ética y reprochó su conducta hacia el presidente López Obrador, quien se encuentra aislado desde el domingo tras confirmar su positivo por COVID-19.

“Fue lamentable, la verdad, fue muy lamentable y yo creo que ha violado un código de ética médica elemental y es reprobable su conducta, y violó normas éticas, por supuesto”, destacó.

“A mí me lastimó y molestó muchisísimo este tipo de violencia, porque es violencia, y no solamente es violencia, es violación a normas esenciales éticas que un medico debe de respetar. Me enoja mucho, para qué te sigo diciendo más”, argumentó.