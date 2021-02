Rechazan restricciones a adultos mayores en tiendas de autoservicio

Las restricciones a adultos mayores son discriminatorias y ponen en aprietos a personas que viven solas.

Martina espera afuera de una tienda de autoservicio a que salga su sobrina, ella no pudo pasar porque tiene más de 60 años y antes de ingresar le pidieron su identificación.

“Antes nos dejaban entrar en cierto horario, ahora ni eso y pues aquí estamos, la voy a esperar aquí para ver si encontró todo lo que necesito”, expresó.

Junto con ella hay otras siete personas a quien se les impidió el paso debido a que con la aplicación del botón de emergencia, se prohibió el acceso a adultos mayores.

Para Carmen, la medida más que ayudar perjudica, pues hay personas que no tienen quién les surta su despensa o no saben utilizar las herramientas para pedir a domicilio, obligándolas a ir a lugares más concurridos, como el tianguis.

“Si mi hija no viene de visita no tengo quien me ayude y yo ya iba a ir al tianguis, ahí sí hay mucha gente, deberán dejar entrar como antes, en un horario especial para nosotros”, comentó.

En algunos supermercados, se apoya a las personas surtiendo su lista, sin embargo, la espera en el exterior de la tienda se hace sin sana distancia, en algunos casos ni siquiera ponen sillas o un área especial para que aguarden a que un empleado salga con los víveres.

De acuerdo con especialistas consultados por MURAL, los adultos mayores no son “portadores” del virus, sino personas jóvenes que, en su mayoría, son asintomáticas, quienes llevan la enfermedad a su casa

