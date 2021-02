“Era una joven sin mucha fuerza ante un hombre tan monstruoso”, recuerda víctima de Salgado Macedonio

Basilia “N”, presunta víctima de violación del actual aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, dijo que su testimonio tendría que bastar para que Morena le niegue la candidatura.

Según el testimonio de Basilia, el dual recordó en entrevista radiofónica con Azucena Uresti, una tarde llegó a pedir ayuda a la casa de Félix Salgado Macedonio, en Acapulco, pues ella tendría que encontrarse con su esposo en una reunión que se celebraría en Chilpancingo, misma a la que acudiría el morenista que entonces formaba parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Basilia aseguró que un escolta le abrió la puerta, y entonces se presentó con Salgado Macedonio, a quien le pidió 100 pesos para poder regresar de Acapulco a su pueblo natal Tecpan de Galeana.

“El señor me dice, no, no te preocupes niña, pásate, yo te voy a llevar con tu pareja, yo voy a tener reunión con él allá. Entonces yo me quedo tranquila en un sofá que tenía ahí, me quedo tranquila, contenta, de decir, bueno, estoy salvada, ya no estoy en la calle”, aseguró Basilia durante la entrevista.

Basilia dijo a Uresti que se quedó “sentada, contenta, observando esa casa”, mientras Salgado Macedonio se ausentó por unos minutos.

“De repente sale el señor como unos 15 minutos, sale con otra cara, con un rostro diferente, frotándose la nariz, sale directamente hacia mi persona. Ahí fue donde él sin decirme nada empieza a atacarme. Fue algo que no se pudo evitar, era una niña, era una jovencita sin mucha fuerza ante un hombre tan monstruoso, porque yo así lo llamo, era un hombre fuerte, alto, así grande, para mí era un monstruo, un señor grandote, fuerte, y la verdad no pude hacer nada”, dijo Basilia.

Aseguró que para ella no importa el tiempo transcurrido desde aquella agresión, “así pasen 100 años, para mí es como su hubiese sido hoy”.

“Él me viola, después de que termina de la violación, todo así quejumbroso, de lo que había hecho, se levanta el pantalón, busca su cartera y me tira 100 pesos en la cara”.

Basilia explicó que dos años después intentó denunciar a Salgado Macedonio en el Ministerio Público de Acapulco, pero se enfrentó al influyentismo político.

“Me presento solita, al MP pero sólo se encontraba un joven. Me preguntó que qué quería, ya le dije que quería denunciar, me pidió nombre, y le dije el señor Félix Salgado Macedonio, y me dice, ‘¿y de qué lo vas a denunciar?’, por violación, y su respuesta fue ‘tienes que irte a tu casa, esto no lo puedes denunciar, esta persona es muy influyente, muy poderosa’. Me dice, ‘tienes familia, tienes hermanos, me dijo, vete a tu casa y vive tranquila y olvídate de esto’”, relató Basilia a Azucena.

Basilia intentó denunciar nuevamente al actual aspirante a la gubernatura, después de enterarse que haría un acto electoral en Tecpan de Galeana. “No podía callarme más y que tenía que hablar”, dijo.

La víctima acudió ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena a denunciar lo ocurrido en 1998, pero la Fiscalía de Guerrero dictaminó que el delito prescribió al haber transcurrido 22 años. En noviembre acudió a la Fiscalía General de la República, y la carpeta de investigación fue redireccionada a la Fiscalía de Guerrero que dio carpetazo.

El domingo pasado el Consejo Estatal de Morena ratificó a Félix Salgado Macedonio como su precandidato a la gubernatura de Guerrero.

Medios locales indicaron que a la reunión únicamente asistieron 46 de los 90 consejeros, además del delegado de Morena en el estado, Salomón Jara, encargado de presentar a Salgado Macedonio como el único precandidato del partido para los próximos comicios de junio.

Con información de Latinus