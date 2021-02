¡Erick Sandoval está listo para recibir a su bebé!

El empresario y modelo tapatío está enamorado y comparte la dicha que experimentan él y su prometida, Karina Alberú.

Muy al estilo de Hollywood, la historia de amor de Erick Sandoval y Karina Alberú comenzó cuando coincidieron en un ascensor; ahora, un año y medio después de ese primer encuentro, están a la espera de su primer hijo.



Fue en agosto de 2019, con motivo del Hellow Festival, que estos dos jóvenes coincidieron en Monterrey (él es originario de Guadalajara, y ella es de la Ciudad de México).

“Nos vimos en el elevador, me gustó, pero también la noté nerviosa, así que entendí por dónde iba la cosa, le hice la plática y resultó que los dos veníamos al mismo festival, entonces pasó de todo ese fin de semana y nos enamoramos”, recordó Erick.

Como si el destino los quisiera juntos, una semana después coincidieron en Cozumel, y después en sus respectivas ciudades; por ello, la pareja comenzó un noviazgo y, rápidamente, el modelo de 32 años le pidió que viviera con él, en la capital jalisciense.



“No todo fue atracción física, pues una relación se basa en la confianza, el respeto y la comunicación, en ella descubrí una mujer con aspiraciones y metas en la vida, al igual que yo; agrégale que nos dedicamos a lo mismo, por eso todo pasó muy rápido”, explicó el empresario joyero.



“Antes de que acabara el 2019, me la ‘robé’ y me la traje a Guadalajara, pues ya no queríamos ir y venir, luego llegó la pandemia y con ello confirmamos que fue la mejor opción, pues descubrimos diversas formas para estar juntos”.

El 17 de mayo de 2020, Erick le propuso matrimonio a Karina durante una íntima cena en su apartamento, y en septiembre, justo al año de haber comenzado su relación, se enteraron de que estaban esperando un bebé.



“Cuando tomas decisiones importantes te cuestionas si estás haciendo lo correcto o no, pero estaba seguro que lo que sentía por ella era nuevo, auténtico y sano, por eso decidí formalizarlo, ahora estamos a la espera de casarnos por el civil”, comentó.

Su felicidad también tuvo momentos de incertidumbre, pues, por un padecimiento de salud, el embarazo de la modelo y conductora era considerado de alto riesgo durante los primeros tres meses.



“Fue todo un caso porque con anterioridad el doctor nos había dicho que por el momento no había forma que se embarazara, resultó que sí, pero solo con 30 por ciento de posibilidades de que el embrión se desarrollara”, dijo el amante del fitness. “Los especialistas nos dieron todo un discurso para que no nos apegáramos, mi hermano mayor me pidió que me preparara, pero siempre estuvimos optimistas, mi mamá no dejó de rezar y Kari se cuidó mucho, ahora el bebé viene perfecto”.



Finalmente, el 24 de diciembre, en víspera de la Navidad, realizaron su gender reveal, en el que descubrieron que están esperando a un varón, para quien ya tienen el nombre, pero será hasta mayo, cuando nazca, que lo darán a conocer.

Con información de Grupo Reforma