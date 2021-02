(VIDEO) Cómo te ha de disfrutar tu marido.- Alcalde de Tototlán

Diana, empleada del Ayuntamiento de Tototlán, denunció el año pasado al director de Padrón y Licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez, por acoso y hostigamiento sexual.

El Alcalde Sergio Quezada Mendoza intervino como “mediador” para tratar de conciliar a las partes, sin embargo, terminó acosando a la quejosa desbordándose en halagos hacia la servidora pública, de acuerdo con grabaciones en poder de MURAL.

“Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima, cómo te ha de disfrutar tu marido”, se escucha al Edil decirle a la denunciante en uno de los audios.

“Y qué bueno porque, al final de cuentas, el matrimonio es el que se goza más, ¿verdad Dianita?”.

La querella presentada en marzo de 2020 por Diana ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Contra Mujeres en Razón de Género en contra de Martínez Íñiguez no avanzó.

En tanto, el Órgano Interno de Control de Tototlán, que también conoció del asunto, acordó concluirlo y archivar el procedimiento de investigación.

Esto a pesar de que la quejosa se sometió a una evaluación practicada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que concluyó que la trabajadora municipal presentaba afectación de estado psicológico y emocional, y que requería atención durante un periodo de tres meses como parte de un proceso de rehabilitación.

‘Mi intención no es presionarte’

Por su parte, el Alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, dijo no tener la intención de presionar a una empleada municipal que fue víctima de presunto acoso sexual por parte de un funcionario municipal, pero la sentó durante más de una hora frente al presunto agresor, elogió su belleza durante toda la charla y le advirtió que denunciarlo sería todo “un show” y desgaste para ambos.

“Diana, ver realmente cuál es el fondo y a dónde quieres llegar. Si tú quieres llegar, como te repito, a una sanción, pues no sabemos cómo vaya a ser, los va a desgastar y a la mejor ni los va a llevar a nada y va a ser un desgaste de no sé cuánto tiempo, mija, pero ya tú sabrás, tú tienes la última palabra”, le dijo el Alcalde a la denunciante en una charla que fue grabada y que MURAL recibió en su redacción.

“Mi intención no es presionarte, simplemente sí que veamos los dos escenarios. Yo siento que lo más sano para todos sería ahorita si hay perdón realmente de corazón”.

La labor persuasiva del Edil, quien llegó al cargo postulado por la alianza PAN-MC-PRD en los comicios de 2018, pasó de exaltar la belleza física de Diana hasta tratar de hacerle ver lo complejo que sería para ella involucrarse en un asunto legal, donde tanto el denunciante como el denunciado tendrían que apoyarse en abogados para llevar el juicio.

En algunos momentos de la plática se escucha que Quezada Mendoza minimiza las acciones cometidas por su director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez Íñiguez, alegando que no incurrió en una violación.

“Si él te hubiera violado y… hubiera habido cosas más delicadas ¡ay, no!, olvídate Dianita, mija con todo, pero como la situación yo no la veo tan complicada, pues ¿por qué no llegamos a eso (al perdón)?, qué bueno, este, yo no la veo tan complicada”, desdeñó.

En los audios que posee este medio de comunicación se escucha a Martínez Íñiguez ofreciéndole disculpas a Diana y reconociendo que se equivocó, aunque en ninguna parte de la conversación se exponen detalles del supuesto acto de acoso.

La labor de mediación que quiso hacer el Presidente Municipal fracasó, pues la agraviada, al final de la conversación, argumentando que el daño estaba hecho, dejó entrever que procedería por la vía jurídica.

Diana denunció a Martínez Íñiguez en marzo de 2020 ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres en Razón de Género, pero la querella no prosperó.

El Órgano Interno de Control archivó el asunto al no contar con elementos suficientes para emitir el informe de probable responsabilidad para iniciar un procedimiento de responsabilidad Administrativa.

Con información de Grupo Reforma