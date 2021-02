Enfrenta Biden su primera crisis migratoria

La primera crisis de inmigración del Presidente Joe Biden ya dio inició a medida que miles de familias se han acercado a la frontera suroeste en las últimas semanas, motivadas por las expectativas de una recepción más amistosa y por una política mexicana que hace más difícil a Estados Unidos expulsar a los migrantes.

Más de mil personas que habían estado detenidas luego de cruzar a EU han sido liberadas en el país en lo que ha sido un cambio rápido de las políticas antimigrantes del ex Presidente Donald Trump. Muchos más se están reuniendo en el lado mexicano de la frontera, agravando las condiciones ahí y poniendo a prueba la capacidad y disposición de EU para admitir a migrantes durante la pandemia de Covid-19.

Cada día, nuevas familias se han estado reuniendo en las ciudades fronterizas mexicanas, durmiendo en las calles o debajo de los puentes, de acuerdo con abogados y grupos de activismo que trabajan a lo largo de la frontera. El jueves, en Mexicali, frente a Calexico, California, se pudo ver a migrantes desesperados tratando de escalar el muro. Un campamento migrante en Matamoros, México, justo enfrente de un puente de Texas, se ha disparado para albergar a mil personas en las últimas semanas.

Para protegerse contra el coronavirus, las autoridades de salud de San Diego han rentado alojamiento para cientos de migrantes en un hotel del centro de la ciudad, donde son puestos en cuarentena antes de permitírseles unirse con sus familias o amigos en Estados Unidos.

“Ha habido un aumento significativo en la llegada de solicitantes de asilo, y sabemos que las cifras seguirán aumentando drásticamente”, dijo Kate Clark, directora senior de servicios de inmigración en Jewish Family Service de San Diego, que ha estado proporcionando a familias ropa y artículos de higiene personal y ayudándoles a organizar sus viajes.

El aumento del flujo representa una importante prueba para la promesa de Biden de adoptar una política más compasiva a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

La perspectiva de un gran número de migrantes entrando al país durante la pandemia podría crear una fuerte reacción público por las medidas que la Administración Biden ha tomado para deshacer las políticas de su antecesor.

Un renovado flujo pondría presión en las cortes de inmigración que ya están en una difícil situación debido a la acumulación de casos de asilo. Aquellos que favorecen políticas de inmigración más restrictivas dicen que los migrantes que pierdan sus casos podrían escoger la clandestinidad y buscar entrar al país ilegalmente para sumarse a los más de 10 millones de personas que viven sin documentos en EU.

“Era predecible que prácticamente no habría luna de miel para la Administración Biden en las múltiples crisis que están desplazando a las personas en los estados del Triángulo Norte de América Central y en otros lugares”, dijo Donald Kerwin, director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios, una think thank no partidista.

Dichas crisis incluyen el paso devastador casi simultáneo de dos huracanes que a final de 2020 destruyeron los medios de vida y hogares en Guatemala y Honduras; el efecto devastador de la pandemia en las economías de América Latina y el control continuo de las pandillas en muchas comunidades, que a menudo implica extorsión y violencia.

“Se debe atribuir el crédito a la Administración Biden de abordar las condiciones que desarraigan a los centroamericanos”, dijo Kerwin, “pero este será un proceso a muy largo plazo y, mientras tanto, la gente se ha visto obligada a huir”.

Antes de que el ex Presidente Donald Trump asumiera el cargo, varias administraciones tenían la antigua práctica de permitir que las personas que enfrentaban persecución en sus países de origen ingresaran a Estados Unidos y presentaran solicitudes de asilo. Algunos nuevos migrantes permanecían detenidos hasta que se resolvía su caso, mientras que otros quedaban en libertad.

Pero Trump se mofó de esas políticas, calificándolas como atrapar y liberar”, y en 2019 impuso una norma para que los solicitantes de asilo esperaran en México hasta que sus solicitudes de asilo fueran aprobadas o denegadas. En marzo del año pasado, su Administración invocó una ley de emergencia de salud pública para cerrar de facto la frontera durante la pandemia excepto a los ciudadanos y residentes legales de los Estados Unidos. Los que intentaban cruzar eran expulsados expeditamente de regreso a México.

Sin embargo, en México, en los últimos días, entró en vigor una ley aprobada en noviembre que al Gobierno tener bajo custodia a niños menores de 12 años. Como resultado, el país ha dejado de aceptar familias centroamericanas con niños pequeños, al menos a lo largo de algunos tramos de la frontera con Texas, lo que obligó a Estados Unidos a quedarse con ellos. Para evitar retener a un gran número de personas en albergues o centros de detención de inmigrantes durante la pandemia, la Patrulla Fronteriza ha estado liberando a algunas de ellas para que se unan a familiares y amigos a lo largo de Estados Unidos.

Al menos mil migrantes han podido cruzar a Texas en los últimos días, dijeron activistas fronterizos, aunque la Patrulla Fronteriza no ha publicado ninguna estimación oficial.

No está claro hasta qué punto se aplica la nueva ley mexicana sobre niños migrantes fuera de las expulsiones de Texas, donde México la están haciendo cumplir. Pero cientos de migrantes también han sido liberados después de cruzar cerca de la frontera en San Ysidro, California, indicaron activistas, y es probable que un facto para ello sea la necesidad de evitar que las instalaciones fronterizas se congestionen.

Las autoridades sanitarias de San Diego han dictaminado que quienes crucen a California deben permanecer en un hotel durante 10 días antes de que se les permita avanzar. No existe un requisito de cuarentena similar en Texas para los migrantes que llegan sin síntomas de coronavirus, según los voluntarios; ahí, explicaron a los liberados por la Patrulla Fronteriza se les permite abordar autobuses y viajar a otros destinos.

Jewish Family Service, que está ayudando a las familias durante sus cuarentenas en hoteles de San Diego, dijo que la Patrulla Fronteriza liberó a 140 migrantes a la organización sin fines de lucro en enero, respecto a 54 en diciembre. Durante los primeros cinco días de febrero, el número aumentó a más de 200.

“Este es el periodo más ocupado que hemos estado en mucho tiempo”, dijo Clark. “Trabajamos día y noche para mantener el ritmo”.

El martes, la Patrulla Fronteriza liberó a 47 familias en Kingsville, Texas, y luego notificó a un grupo de defensa en Houston que los migrantes necesitarían ayuda.

A pesar de la represión fronteriza de la Administración Trump, hubo un aumento en las detenciones, que llegaron a 850 mil, en la frontera suroeste en el año fiscal 2019. En el año fiscal 2020, los arrestos cayeron como resultados de las restricciones de movilidad por la pandemia. Sin embargo, más de 70 mil migrantes y solicitantes de asilo fueron arrestados a lo largo de la frontera en diciembre, el último mes completo de la Administración Trump.

Grupos de defensa en todo el país habían anticipado que el triunfo de Biden motivaría a las personas a migrar hacia Estados Unidos nuevamente. En las últimas semanas, han estado convocando a llamadas de Zoom para diseñar estrategias sobre cómo manejar el flujo.

Pero éste llegó antes de lo esperado.

Antes de asumir la Presidencia, Biden dijo que no abriría la frontera de inmediato, con la esperanza de evitar una avalancha de migración. El 2 de febrero, firmó una orden ejecutiva que exigía una revisión minuciosa del proceso de asilo, pero funcionarios de su administración han alertado que las reformas al sistema tardarían en materializarse.

“Desafortunadamente, hay miles de personas y familias, incluidas muchas en la frontera, que todavía sufren, gracias a las políticas crueles e ineficaces que implementó la Administración Trump”, dijo Vedant Patel, secretaria de prensa asistente de la Casa Blanca.

“Remediar por completo estas acciones llevará tiempo”.

Con información de Miriam Jordan and Max Rivlin-Nadler / The NYT News Service