Rey Grupero confiesa si es infiel como lo acusó Alfredo Adame, a quien tacha de “cobarde”

“Adame quiere desviar el tema, y si desea presentar un caso de infidelidad en mi contra, de seguro son chicas pagadas”, nos dijo Rey Grupero tras acusación de Alfredo.

Buscamos a Rey Grupero para que nos dijera lo que opinaba sobre los comentarios de Alfredo Adame, lo llamó “viejito payaso” y dejó claro que él y su novia, la actriz Cynthia Klitbo, siguen juntos y jamás le ha sido infiel.

Además, remarcó que el actor lo que quiere es armar un chismecito para dejar de lado el tema de las mujeres que fueron lesionadas con los biopolímeros que les inyectó el doctor Juan José Duque.

“TENEMOS UNA RELACIÓN CON DEMASIADA CONFIANZA”

¿Qué opinas de las acusaciones de Alfredo Adame?

“Ahorita él va a agarrarse de cualquier cosa para poder desviar el tema, lo que les pido a los medios y al público es que, por criterio, no se dejen llevar por un tema de infidelidad que no existe, porque yo tengo comunicación con Cynthia, hay veces que yo estoy en su casa, me marca por teléfono tres veces al día y no hay ningún caso de infidelidad, y si (Alfredo) quiere presentar un caso de infidelidad, de seguro son chicas pagadas, es lo más probable.

¿Niegas la infidelidad a Cynthia?

“Claro, dicen que ando con no sé quién; yo siempre he sido muy claro con las cosas, y cuando la riego digo: “La regué, hice esto mal”, pero creo que Alfredo Adame se está metiendo en asuntos que no tienen nada que ver y quiere desviar el tema. Cynthia está segura de lo que ella y yo tenemos, sabe todo de mí, tenemos una relación con demasiada confianza.

¿Cynthia te ha corrido de su casa?

“Por supuesto que no, ahorita estoy en casa de Cynthia. ¿Por qué no le preguntan a Adame sobre el video que yo envié a un chat de reporteros en el que dice que no es socio (de la clínica) y luego dice que sí? ¿Por qué está mintiendo en que yo tengo otras mujeres? Dense cuenta del tipo de persona con la que estamos tratando, es una persona que miente, yo quiero que lo averigüen, tengo información y audios de exparejas que me han platicado que es golpeador, que su casa se está cayendo de vieja, que los coches se la pasan en el taller porque no tiene para pagar el mecánico…

“Yo sé que el tipo no tiene dinero ni nada y está tras el hueso de este cuate; el doctor le pagó una lana para que metiera la cara por él, pero eso es desviarnos, lo más importante ahorita son estas chavas que están sufriendo un ataque a su físico, no hay que irnos por un chismecito.

¿Es cierto que te la pasas en tables?

“Los que me conocen saben que soy anti tables, yo no aguanto el sudor de una persona arriba de mí, aparte, no me gusta estar con una mujer que ha estado con otras personas, toda babeada, no me gustan los table dances; obviamente me gustan las mujeres, pero cuando estoy en pareja tengo que respetarla.

¿Entonces todo está bien con Cynthia?

“Sí, por supuesto, Cynthia y yo tenemos todos los días contacto y estamos enamorados, les puedo enseñar mi celular para que vean cuántas llamadas me hace al día; Adame es un ca…, nada más quiere sacar de donde no hay, pero si fuera valiente, le hubiera sacado el tiro al Cazafantasmas, nada más le anda metiendo demanditas, que se ponga los hue…, es un cobarde y es de lo peor.

Con información de TV Novelas