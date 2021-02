Tiene que irse Alcalde de Tototlán.- Alfaro

Porque el acoso sexual y el hostigamiento no son un juego sino un delito, el Alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, y el director de Padrón y Licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez, tienen que irse, advirtió el Gobernador Enrique Alfaro.

A través de un mensaje de redes sociales, el Mandatario se comprometió a dar seguimiento personalmente al Caso de Diana, la servidora pública municipal que fue objeto de acoso sexual por parte de estos funcionarios y garantizó que el delito no quedará impune.

“Estas dos personas no representan los principios y valores de este proyecto político”, sentenció Alfaro.

“No basta una disculpa, se necesita una sanción ejemplar. No merecen ser servidores públicos, ya no tienen nada que estar haciendo ahí. No es un juego, es un delito”.

El titular del Poder Ejecutivo dijo que instruyó a la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, y al Secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, para que se metan de lleno en el caso, el cual calificó como “vergonzoso”.

“Diana, que cuenta con toda la protección del estado, ha sido muy valiente, alzó la voz por ella y por todas las mujeres con un mensaje muy claro a los violentadores: el acoso sexual no es piropo y está lejos de ser halago; es una agresión, es hostigamiento y tiene que parar”, aseguró.

Alfaro urgió a diferentes instancias a endurecer, agilizar y mejorar las acciones en contra de la violencia hacia las mujeres.

“Instruí a la Secretaría de @IgualdadJalisco y al Mtro. @EnriqueIbarraP a entrarle de lleno a este vergonzoso caso y a ofrecer el acompañamiento jurídico y psicológico, personalmente les daré seguimiento a sus denuncias, hasta llegar a las últimas consecuencias” escribió el Gobernador en redes sociales.

El acoso sexual que sufrió Diana, servidora pública de Tototlán, por parte del director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, así como del presidente municipal Sergio Quezada, no quedará impune. Ni Diana ni cualquier otra víctima de estos dos agresores están solas. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 9, 2021

Con información de Grupo Reforma