Disminuye 18% hospitalización en Jalisco

En Jalisco, la cifra de personas hospitalizadas por Covid-19 cayó en 18 por ciento entre 28 de enero y el 7 de febrero.

Al 28 de enero, en la entidad había 2 mil 13 personas internadas en hospitales públicos y privados, mientras que para el 7 de febrero descendieron a mil 645, de acuerdo con datos del Sistema Radar Jalisco.

El número de hospitalizaciones de personas infectadas por SARS-CoV-2 no ha permanecido de manera constante a la baja, pues cada día ha tenido fluctuaciones.

Por ejemplo, al 28 de enero alcanzó los 2 mil 13 internados por Covid-19, de los que 147 se encontraban en unidades médicas privadas. De ese pico en la pandemia comenzó a caer de manera lenta, hasta que a partir del 5 de febrero que llegó a las mil 732 hospitalizaciones fue directamente en picada.

En la Entidad, apenas este domingo, los indicadores de Covid-19 presentados por el Gobernador Enrique Alfaro, reportaron un descenso generalizado.

La ocupación hospitalaria general bajó al 50.9 por ciento, mientras que en cuanto a camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) fue del 67.7 por ciento.

Miguel Ángel Arias Orozco, infectólogo pediatra y académico del Centro Universitario de los Altos, de la UdeG, explicó que la baja en las hospitalizaciones es un reflejo de las medidas de restricción que se extendieron en Jalisco tras la activación del botón de emergencia.

“Son parámetros buenos y tenemos que ubicar que esto tiene que ver con el periodo de incubación de la enfermedad que va desde uno a hasta catorce días”, aseguró.

A la fecha, indicó, se puede vislumbrar un control de los contagios que se generaron a partir de las reuniones que tuvo la población a finales de diciembre y principios de enero.

No obstante, advirtió que la ciudadanía no se debe confiar, pues de no seguir las medidas de mitigación contra el SARS-CoV-2, se podría regresar de nueva cuenta a un incremento en el número de hospitalizaciones.

“Los jóvenes en especial que estén en contacto con las personas mayores, eso es lo que va a generar el riesgo. El volver a tener reuniones es lo que va a generar problemas, entonces todos debemos de tener conciencia de que esta disminución de horarios y limitar entradas tiene una persecución buena y el objetivo no es que la autoridad lo señale (sino) que la población lo ponga en práctica”, aseguró.

