Pide MC que se vaya Alcalde de Tototlán

Porque incurrió en una falta grave que no se puede pasar por alto, el Presidente Municipal de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza y el director de Padrón y Licencias del Municipio, Efraín Martínez Íñiguez, deben solicitar licencia a su cargo, demandó Movimiento Ciudadano.

En un comunicado a nombre de la Coordinación Operativa Estatal, el Partido Naranja se deslindó del Alcalde, al señalar que no es militante de este instituto político, e insistió que no será candidato a la reelección.

“Si bien en Movimiento Ciudadano tenemos las puertas abiertas para las ciudadanas y ciudadanos que coincidan con nuestros principios y valores en beneficio de nuestro Estado, también rechazamos a quienes, por su comportamiento, no son dignos de ser representantes ciudadanos”, sentenció.

“El Presidente Municipal de Tototlán, no puede ser sujeto a proceso de expulsión de Movimiento Ciudadano porque no es militante, sin embargo, reiteramos que no será nuestro candidato para la reelección en el Municipio”.

Por otra parte, MC se sumó al llamado que hicieron diputadas emecistas en contra de la violencia por motivos de género.

“Nos unimos también al llamado de nuestras diputadas de Movimiento Ciudadano que, en voz de nuestra también secretaria de Acuerdos, Mirza Flores Gómez, exigen Cero Tolerancia a cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres”, estableció el partido.

Activistas y mujeres que buscan postularse a cargos de elección popular, con miras a las elecciones de junio, han realizado diversos llamados y promovido recursos legales en contra del Alcalde y de su director de Padrón y Licencias.

Esto luego de que MURAL sacó a la luz pública una grabación del Edil, donde se escucha que acosa y hostiga a Diana, una empleada municipal que recurrió a él para quejarse de haber sido víctima de lo mismo por parte del titular de Padrón y Licencias.

