AMLO ya se registró para recibir vacuna contra COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya fue registrado en el sitio oficial de la Secretaría de Salud destinado a adultos mayores para recibir la vacuna contra COVID-19.

Dicho registro aparece que fue realizado el pasado jueves 4 de febrero en punto de las 19:25 h.

En repetidas ocasiones, el mandatario mexicano ha dejado en claro que se vacunará cuando le corresponda a su grupo de edad. Actualmente López Obrador tiene 67 años de edad.

Voy a espera r a que me corresponda, a que me toque. Primero son los que están atendiendo a los enfermos, que hay que protegerlos, han actuado como héroes”, afirmó el pasado 8 de diciembre.

Incluso esta semana y luego de su contagio por COVID-19, López Obrador justificó su decisión por no haberse vacunado.

“¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado; me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó”, destacó.