Busca César Madrigal busca Guadalajara por tercera vez

César Octavio Madrigal Díaz ha perdido dos veces la contienda interna para ser el candidato del PAN a la Alcaldía de Guadalajara, pero como “la tercera es la vencida”, ahora se disputa el nombramiento contra Fernando Garza, Tomás Coronado y Óscar Ahedo.

Es miembro del partido desde 1994, ha sido legislador local y federal, tiene 47 años y cuenta con maestría en Derecho Constitucional. Se considera una cara nueva que podría renovar al panismo tapatío, pues afirma que el instituto político está en riesgo de desaparecer.

¿Por qué quiere ser candidato otra vez César Madrigal?

Esta es la tercera ocasión que intento ser el candidato del PAN a la Alcaldía de Guadalajara, la primera fue en el 2012 contra el ingeniero Alberto Cárdenas, la segunda fue en el 2015 contra el doctor Alfonso Petersen; esta es la tercera ocasión que busco la Alcaldía y me da gusto que no sea por designación sino por votación de la militancia.

Quiero ser candidato otra vez porque considero que puedo ser el panista más competitivo del PAN Guadalajara para ganar el Ayuntamiento; de los cuatro precandidatos registrados soy el que más elecciones externas ha ganado, 2006 y 2009, entonces considero que por mí hablan los resultados.

¿Qué tiene de diferente a los otros precandidatos del PAN?

Soy el que más elecciones ha ganado, y esa es la garantía de competitividad; soy un panista libre de escándalos. Nunca me han acusado de corrupción, nunca he estado en escándalos absolutamente de nada, y soy un panista congruente, nunca he sido candidato de otro partido, siempre he sido panista.

Nunca he corrido, he estado en las buenas, en las malas, en las verdes, en las maduras, y la militancia valora mucho eso; van a premiar a alguien leal, no a alguien que sea traidor al partido o que haya sido candidato por otros partidos políticos.

Y obviamente represento yo la sangre nueva del PAN, las ideas frescas, un rostro diferente; yo represento la frase “Renovarse o morir” para el PAN. De lo contrario, si se presentan las mismas caras de antaño, que son las que con sus escándalos, divisiones y traiciones nos llevaron a perder el poder, evidentemente el PAN puede perder hasta el registro, entonces, renovarse o morir.

¿Por qué cree que ahora sí podría ser usted el candidato?

Me hace pensar el hecho de que ya la militancia me conoce, porque los últimos 10 años que he intentado ser Alcalde de Guadalajara he visitado prácticamente el 80 o 90 por ciento de los domicilios del panismo.

El padrón (del PAN) es de 2 mil 900, yo considero que va a ir a votar la mitad, entre mil 400 y mil 500; y en mi última experiencia (elección interna) obtuve mil 200 votos, entonces considero que tenemos una buena base de respaldo panista en el Municipio de Guadalajara. La tercera es la vencida, el que persevera alcanza.

¿Por qué debe renovarse o morir el PAN?

Porque lamentablemente hemos visto que en las últimas dos elecciones en Guadalajara, tanto la de Alfonso Petersen en el 2015 como la de Miguel Zárate en el 2018, el PAN ha llegado apenas a un 10 por ciento de la intención del voto, cuando llegamos a tener arriba del 40 por ciento en las cinco Alcaldías.

¿Qué significa? Que el modelo de un ex Alcalde que quiera ser candidato otra vez, en el caso de Alfonso Petersen, pues fue un rotundo fracaso; y el modelo de un personaje desconocido como es el caso de Miguel Zárate, pues tampoco nos sirvió.

Si vemos que jugando los mismos panistas de siempre ha sido un rotundo fracaso, pues el PAN debe de renovarse, ganar la Alcaldía con una cara nueva

