Hans Westerhof: “Al futbolista mexicano no le gusta trabajar… No toma decisiones”

El entrenador holandés que dirigió en México consideró que la mentalidad y poca disciplina frenan al futbolista mexicano para que emigre a Europa.

Hans Westerhof, entrenador holandés que dirigió en la Liga MX tanto en Primera División como a nivel fuerzas básicas, señaló en una entrevista con ESPN que al futbolista mexicano “no le gusta trabajar”, pues todos quieren mucho pero no realizar los sacrificios que esto conlleva.

“Para mí era más grande la diferencia entre Europa y México, no sólo de partidos, (sino) de jugadores, en los entrenamientos. Sobre todo en Holanda, los entrenamientos son mucho más intensos, con menos pausas; también hay que adaptarse al clima, pero hay mucho más exigencia.

“Recuerdo que en Chivas trabajaba con las básicas, pases de recepciones, y el jugador decía que ya parara. Yo les decía: ‘Ok, cuando sus pases sean perfectos terminamos… No queremos ‘más o menos’, queremos perfección, que es una gran diferencia’. En Europa es más exigente, creo que los entrenamientos son más específicos; el 70 por ciento del trabajo en entrenamientos son por posición y creo que también eso es importante.

“No es que en Europa sea mejor, pero es diferente. Por ejemplo, hay mucha más posibilidad para tu propio desarrollo… Yo digo, cómo es posible cuando tú quieres presionar a un portero y no sabes si es zurdo o derecho; el jugador tiene que trabajar en eso, debe saber si el portero rival es zurdo o derecho, y eso corresponde al entrenador enseñárselos.

“En México, muchas veces el jugador no toma decisiones, no hay liderazgo, pero eso es trabajo del entrenador… Los que entendieron, son los más exitosos; pasó tanto en Chivas como en Pachuca. Recuerdo en Chivas a ‘Maza’ Rodríguez y a Carlos Salcido no eran los más talentosos, pero ellos entendieron cuál era la idea, cómo trabajar en esas cosas. Marco Fabián y ‘Chicharito’, también. En Pachuca, Héctor Herrera no era muy muy talentoso, pero él entendió. Y ‘Guti’ (Érik Gutiérrez), (Hirving Lozano) ‘Chucky’ y (Rodolfo) Pizarro son gente que saben y entendieron cuál es su responsabilidad como jugadores”, señaló en la entrevista con ESPN.

Para reforzar lo que expuso, contó que varios jóvenes que dirigió en México le manifestaron que tenían el sueño de emigrar al Viejo Continente, pero ninguno se preparaba para conseguirlo.

“Por ejemplo, yo le pregunté a los jugadores de fuerzas básicas en Pachuca: ‘¿Quién quiere jugar en Europa?’… ¡Todos!… ‘¿Quién está estudiando inglés?’… ¡Nadie!… Tú quieres mucho, pero debes hacer también mucho.

“Es mentalidad, desde el entrenador; él tiene que ser muy exigente y trabajar cosas específicas, y preguntar cosas a ellos también… Por ejemplo, ¿conoces a Héctor Reynoso? Era un jugador de mucho menos talento, pero de mucha mejor actitud. Le tengo mucha admiración, pues él me preguntó: ‘¿Qué tengo qué hacer para ser titular?’. Y le dije: ‘Héctor, es difícil, amigo, porque ‘Maza’ y Carlos Salcido juegan porque son rápidos…

“Tú eres muy buen muchacho, muy buen jugador, pero te falta velocidad’. Y en cada entrenamiento, antes del entrenamiento, él empezó a entrenar velocidad, hacía sprints. Y no jugó en Europa, pero duró muchos años en Primera División, gracias a su actitud”.

“Y el ‘Bofo’, con mucho más talento, tenía mucho menos actitud. Y por eso él nunca jugaba en un alto nivel y no fue a Europa. Te digo, eso es responsabilidad del entrenador, pero también de la directiva y de la federación, porque en México la calificación para ser entrenador no es suficiente”, añadió el holandés.

Con información de Grupo Reforma