Más de 150 hombres piden retirar candidatura de Salgado Macedonio a gubernatura de Guerrero

Activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y académicos pidieron este martes que se le retire la precandidatura por Morena a Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero, acusado de violación y abuso sexual.

En un desplegado difundido este día, más de 150 personas aseguran que se pronuncian por “romper el pacto de silencio y complicidad entre hombres”, además, señalan que una persona bajo investigación no debe contender por un cargo de elección popular.

“El sólo hecho de que haya sido presentado como candidato, con la complicidad de toda una organización política, es un escándalo y una burla a todas las víctimas de un país con una grave situación de violencia contras las mujeres, donde más de 10 mueren asesinadas cada día y miles más son violentadas”, externaron.

Exhortaron al INE y al Congreso de la Unión a establecer candados para que no se permita la postulación de personas que han sido señaladas y acusadas de violencia de género.

Explicaron que no comparten el argumento de que si no hay sentencia no hay culpabilidad o responsabilidad, “en un país donde casi el 90% de las víctimas no denuncia” y las que sí se atrevieron no obtienen sentencias condenatorias.

Salgado Macedonio mantiene una acusación por violación ante la Fiscalía General de Guerrero, donde se analiza si es procedente solicitar una orden de aprehensión en contra del senador con licencia.

El senador con licencia busca convertirse en el candidato de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero, cargo a disputarse el próximo 6 de junio.

El pasado 31 de enero, el Consejo Estatal de Morena lo ratificó como su precandidato a la gubernatura de Guerrero. De acuerdo con el calendario electoral local, el registro debe ocurrir entre el 15 de febrero y el primero de marzo.

Con información de Latinus