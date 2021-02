Servicio de streaming HBO Max llegará a México en junio, informó Warner Media

ROSTOV-ON-DON / RUSSIA - March 26 2020: HBO Max logo on the laptop screen

El servicio de streaming HBO Max se lanzará en 39 lugares de América Latina y el Caribe, entre ellos México, a finales del próximo junio, así lo dio a conocer este jueves Warner Media de AT&T Inc, en la que será la primera incursión fuera de Estados Unidos.

HBO Max, que ofrece títulos como “Wonder Woman 1984” y “Love Life“, fue lanzado en mayo del año pasado y compite con servicios como Disney+ de Walt Disney Co y Netflix Inc, que han ganado adeptos durante una pandemia que dejado a millones de personas en casa.

La empresa informó que el servicio estaría disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, entre otros.

Además, HBO Max sustituiría al actual servicio regional de video por demanda de la compañía, HBO GO.

En diciembre, Warner Bros dijo que todas sus películas de 2021 estarán disponibles en los cines y en el servicio de streaming HBO Max a partir del mismo día.

Pedro Pascal y Bella Ramsey encabezarán serie de HBO sobre The Last of Us

Pedro Pascal y la joven Bella Ramsey serán los protagonistas de la adaptación televisiva del videojuego “The Last of Us” que está preparando en HBO Craig Mazin, el creador de “Chernobyl” (2019).

“¡Estamos emocionados de tener a Bella en la familia de ‘The Last of Us‘! (…). ¡Ah! Y ahí va la otra mitad. ¡Entusiasmados de tener a Pedro a bordo de nuestra serie!”, escribió este miércoles en Twitter Neil Druckmann, el máximo responsable del videojuego y que trabajará a cuatro manos con Mazin en esta serie.

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

“The Last of Us” es un famoso videojuego posapocalíptico que se presentó en 2013 y que causó sensación en la consola PlayStation.

La muy esperada secuela de este título, “The Last of Us Part II“, se publicó el pasado junio y en 2020 se llevó el premio al juego del año en los Game Awards, “los Oscar de los videojuegos”.

Pedro Pascal dará vida en la serie a Joel, mientras que Bella Ramsey interpretará a Ellie.

Con información de Reuters y EFE