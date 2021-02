Hay que “cerrar” el campamento de migrantes en Matamoros: Roberta Jacobson

EFE. – Estados Unidos procesará de forma “prioritaria” a los migrantes varados en el campamento de Matamoros, en la frontera con México, para que se “cierre” cuanto antes, dijo este viernes en una entrevista telefónica con EFE la coordinadora de la Casa Blanca para la frontera sur, Roberta Jacobson.

La exembajadora de Estados Unidos en México, y ahora asesora del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio detalles sobre el nuevo sistema por el que el gobierno estadounidense empezará a permitir la entrada en el país, a partir del 19 de febrero, de unos 25 mil migrantes con casos activos bajo el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés).

Ese programa, creado hace dos años por el gobierno del expresidente Donald Trump, envió a más de 60 mil migrantes sin documentos que cruzaron la frontera sur a esperar en México sus citas con tribunales de migración. Para acabar con él, la Casa Blanca procesará gradualmente a aquellos que aún tienen casos activos, que tendrán que registrarse antes en una web y dar negativo en un test de Covid-19.



“No vamos a empezar con 300 en el primer día. (En los próximos días) Vamos a anunciar en cuáles de las puertas de entrada vamos a procesar migrantes (…) y vamos a anunciar exactamente cuál es el sitio web para escribir o registrar a los migrantes que piensan que tienen un caso pendiente. Pero es seguro que vamos a empezar de pequeño, porque vamos a llegar a los 300, pero no en el primer día”, comentó Jacobson.

Pregunta: ¿El objetivo es procesar a 300 migrantes al día en total, o en cada punto de entrada que se habilite en la frontera?



Respuesta: Cuando tengamos un ritmo tranquilo y eficaz, estamos hablando de 300 en cada uno de los dos puestos de entrada grandes, así que estaremos llegando hasta 600 (migrantes que entrarán cada día).

Pregunta: ¿Cuándo se puede esperar que se anuncie esta página web, o este portal virtual donde pueden presentar sus solicitudes los migrantes?



Respuesta: Lo más rápido posible, la verdad es que esto depende de la organización internacional (…). Ellos están trabajando fuertemente para tenerlo listo y anunciado lo más rápido posible, porque lo ideal sería haberlo anunciado ayer, pero lamentablemente no estuvo listo.



Pregunta: ¿Puede identificar a esa organización internacional y las otras que están implicadas?



Respuesta: Prefiero no mencionar exactamente cuáles hasta que ellos estén listos para recibir, pero estamos trabajando con agencias de las Naciones Unidas al lado mexicano, para inscribir y procesar los migrantes, y vamos a trabajar con ONG estadounidenses al lado estadounidense, cuando entran los migrantes.

Es “prioritario” procesar a los migrantes de Matamoros y cerrar el campamento

Pregunta: ¿Hay algún plan para ayudar de forma más inmediata a la gente que sigue en campamentos en la frontera, como el de Matamoros, mientras se procesa la entrada de los migrantes?



Respuesta: Dentro de los casos en que nosotros estamos trabajando con el gobierno de México, la situación de los migrantes en el campo de Matamoros es una de las cosas más preocupantes. Por eso hemos dicho que hay criterios para a quién vamos a procesar más temprano, y uno de los criterios es por cuánto tiempo has sido inscrito en el MPP. Pero segundo, y esto es muy importante, es la prioridad por vulnerabilidad. Sí sabemos que hay muchísimos en el campo en Matamoros que podemos decir francamente que están en una situación de vulnerabilidad, ellos pueden tener prioridad en el sistema de implementación del programa.

Estamos enfocándonos en el campo de Matamoros para asegurarnos que procesamos la gente allá tan rápido como sea posible, porque sabemos que es una situación muy, muy grave, y el gobierno de México también es muy consciente de que tenemos que movernos en ese lugar. Alguien me explicó el otro día que MPP empezó en San Diego y después se movió por la frontera, y ellos tenían el miedo de que quizás la gente en Matamoros pueden ser los últimos, y no los primeros. Pero esa no va a ser la situación, porque sabemos muy bien que tenemos que actuar sobre Matamoros como caso prioritario.



Pregunta: ¿Qué papel va a tener concretamente el gobierno de México?



Respuesta: Estamos trabajando con el gobierno de México para asegurar que ellos trabajan muy de cerca con las organizaciones internacionales. Por ejemplo, en Matamoros, si estamos procesando a gente de ese campo, (el objetivo es) que no llenen de nuevo ese campo y que haya seguridad para cerrar ese campo y encontrar nuevos lugares para alojar a las personas, en albergues u otros lugares que serían muchos más seguros y mejores para su salud. Estamos trabajando con ellos en asegurar que la gente tiene sus papeles, identificación y todo eso antes de llegar al proceso de cruzar la frontera. Hay muchas maneras de cooperación, y hasta ahora puedo decir que estamos muy alineados y trabajando muy fuerte no solo con la Cancillería, sino también con el Instituto Nacional de Migración y otros.