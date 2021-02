A mí me toca Guadalajara.-Fernando Garza

Fernando Garza es el abanderado del PAN para tratar de recuperar el poder en el Municipio de Guadalajara.

En un proceso de votación interna, los militantes albiazules lo eligieron para representarlos, nuevamente, después de casi dos décadas.

Garza está convencido de que el proyecto de Acción Nacional tiene esperanzas y tras la contienda se acercó con los otros aspirantes: Tomás Coronado, César Madrigal y Óscar Ahedo, para cerrar filas.

Aunque sabe que el Municipio que dejó hace 18 años no es el mismo hoy día, asegura que la base de un buen Gobierno es la comunicación con la ciudadanía, el acercamiento con la gente y la construcción de políticas públicas de la mano con los colonos, por lo que no descarta regresar programas que consideró un éxito en las Administraciones blanquiazules.

Y mientras llega el momento de registrar su candidatura ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Garza trabajará de la mano con los panistas tapatíos para elaborar la mejor propuesta de campaña que les permita ser, otra vez, una fuerza política en Guadalajara.

Ya es candidato, ¿ahora qué sigue?

Me gustaría recalcar lo que pasó el día de ayer (domingo), quiero agradecerles a mis otros tres compañeros, pude hablar con ellos y hay una gran disposición a sumarse a la campaña, ayudar para sacar adelante este gran proyecto que no es de Fernando Garza, es el proyecto del PAN.

Hubo una contienda bastante limpia, un proceso transparente y muy apegado a la reglamentación sanitaria que se está pidiendo.

Hay muchas cosas que resaltar de lo que pasó y decir que somos el único partido que con procesos democráticos eligió a sus candidatos. Hay un partido que presume que con encuestas, encuestas que nadie conoce, y luego otro partido naranja que hay un gran dedo decidido de quiénes son los candidatos y eso demuestra que el único partido que vive procesos democráticos en el Estado, se llama el Partido Acción Nacional.

No hay un partido que viva procesos democráticos, el único es el Partido Acción Nacional.

¿Qué expectativas se tiene de que el PAN pueda recuperar Guadalajara?

Obviamente estamos optimistas de que se puede recuperar Guadalajara, sabemos por desgracia de los Gobiernos que hemos tenido últimamente en esta Ciudad y la gente está inconforme con lo que está sucediendo.

Creo que hay una ventana de oportunidad muy importante y la gente ya tiene para comparar cómo gobierna el PAN, cómo gobierna el PRI, cómo gobierna Movimiento Ciudadano y está claro que el PAN gobierna mejor, los resultados ahí están, los números no fallan, los números no mienten, y eso nos da la confianza de que podemos tener un resultado positivo.

¿El haber gobernado ya Guadalajara le da una ventaja sobre otros competidores?

Es importante porque conozco la Ciudad, pero la Ciudad que yo dejé hace 18 años no es la misma que la que me voy a encontrar cuando llegué a gobernar Guadalajara, pero sí es importante, es una ventaja competitiva, me conoce mucha gente y lo que se hizo, programas que ya desaparecieron como el Miércoles Ciudadano, donde la gente iba y sabía que los atendía el Presidente sin ningún problema, donde se le resolvían los problemas de manera directa y no los traíamos dando vueltas.

Programas como el PAC, que logró levantar a muchas colonias, programas como el de Acción Escolar donde pudimos arreglar alrededor de 135 escuelas, el fortalecimiento del albergue de Miravalle que recibió premios.

En fin, hubo muchos programas que los sacaron, que los quitaron, que los Gobiernos han despreciado.

Los Gobiernos se han alejado de la gente y nosotros ya lo vivimos, los hicimos y la gente quedó satisfecha con esa atención personalizada en su momento.

Una de las cosas que más molesta e inquieta a la ciudadanía es el tema de la seguridad, ¿qué se tendría que hacer para mejorarla?

Se requiere una Policía con presencia en las colonias, que no la hay, una Policía que no esté en el olvido, se requiere de una Policía bien equipada para enfrentar las situaciones de peligro y de riesgo que viven los elementos de la corporación día con día.

Pero también se requiere que con los ciudadanos hagamos juntos un plan para cada colonia y buscar cómo rescatamos la seguridad que hemos venido perdiendo en los últimos años.

Son algunas cosas que podríamos decir, se perdió el programa DARE, que era muy importante para hacer conciencia en los niños y jóvenes en los riesgos de delinquir, en los riesgos en el consumo de drogas. Se perdió un programa en colonias que nos ayudó muchísimo de hacer un coro, en su momento tuvimos 350 niños de diferentes colonias de Guadalajara que nos ayudó a mejorar la seguridad porque hubo convivencia y restituimos parte del tejido social que estaba roto.

Pero aquí, lo más importante para mí, es hacer equipo con los ciudadanos, cómo vamos a hacerle, juntos, para buscar que la seguridad en nuestra Ciudad tenga los niveles de satisfacción que necesitamos.

¿Va a llegar el pan unido a la elección?

Estoy seguro que sí.

¿Posicionarse como fuerza en Jalisco?

No quiero hablar más de lo que me toca, y a mí me toca Guadalajara. Hubo procesos democráticos que hace rato que en el PAN no había, y yo espero que el PAN en Jalisco en general se fortalezca, pero yo te puedo decir que a Guadalajara vamos a llegar unidos, fortalecidos y la ciudadanía nos va a ver como una auténtica opción de Gobierno para volver a gobernar esta hermosa Ciudad.

Con información de Grupo Reforma