Enfrenta ‘Chente’ a sus 81 años su pasado turbio

El “Charro de Huentitán” celebra este miércoles su cumpleaños número 81, pero a pesar del ambiente festivo en el que podría celebrarlo, la fecha llega en medio del escándalo por la reciente denuncia mediática de una fan, que a su vez desencadenó otras polémicas acusaciones en su contra.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Vicente Fernández se ve involucrado en alborotos que lo han llevado a ser severamente criticado por la audiencia.

Lo exhiben de mano larga

A finales de enero se público en Tik-Tok un video donde se muestra el momento en el que Vicente Fernández toca el pecho de una joven, quien posaba junto él para la foto del recuerdo.

En el material, que se compartió a través de la cuenta de usuario @trplexxx, se observa cuando Chente coloca su mano en el seno derecho de la chica.

La mujer del video a la que Chente manosea, aclaró en entrevistas que el suceso ocurrió en 2017, aunque decidió ventilarlo apenas hace unas semanas.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, el intérprete negó que haya sido acoso y aseguró que fue un accidente.

Pero tras ésta denuncia mediática se han desatado otros altercados que mantienen al artista jalisciense en el ojo del huracán.

Lo exponen otras fans

Tras el primer caso, otras dos mujeres decidieron ventilar en TikTok sus experiencias con el cantante.

En ambos casos, suscitados en días consecutivos, se observa cuando Fernández coloca una de sus manos en partes sensibles de sus admiradoras, quienes también posaban junto al artista para una fotografía.

Acusado de violación

Hace unos días, la cantante Lupita Castro reveló que fue violada por el “Charro de Huentitán”, hace poco más de cuatro décadas. En ese entonces ella tenía 17 años.

“Fue en San Luis Potosí, después de una presentación. Él me intimidaba de a poquito. Me invitó a su cuarto, fue muy amable, cenamos y después me invitó un traguito. Me bebí medio vaso, me sentí mareada y de repente estaba más cerca y seguía.

“Habíamos platicado que eso no iba a pasar, pero empezó el forcejeo. Él se puso muy pesado y la verdad a mí me dio mucho miedo. Yo le dije no, y lo hizo”, relató Castro en un programa de la cadena Telemundo.

Su fama de mujeriego

Siempre se ha dicho que en sus mejores épocas, el ícono musical era coquero y mujeriego, cosa que en algunas entrevistas él mismo se encargó de confirmar.

“Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay ese Chente, es muy mujeriego’, no, yo no. Nunca fui un santo, pero nunca me vieron”, manifestó hace algunos años en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

En aquella ocasión explicó que cuando llegaban a involucrarlo en chismes de infidelidades siempre pedía las pruebas.

“Nada más es ser discreto”, agregó.

Infidelidades a su esposa Cuquita

Chente se casó hace casi 58 años con María del Refugio Abarca, mejor conocida como “doña Cuquita”, con quien procreó a sus hijos Gerardo, Alejandro y Vicente Jr., sin embargo, en varias ocasiones se le ha tachado de infiel.

Incluso, se dice que durante su faceta como actor tuvo amoríos con artistas de la talla de Angélica María, con quien protagonizó la cinta Entre Monjas Anda el Diablo (1973) y Manoella Torres, con quien trabajó en la película El Albañil (1975).

Le vieron la cara por infiel

En los años 90 se desató el escándalo por la presunta paternidad del cantante fuera de su matrimonio, a la que él respondió haciéndose cargo de Rodrigo, quien supuestamente había sido fruto de su relación con Patricia Rivera.

Lo que es un hecho es que Chente le puso el cuerno a doña Cuquita con la actriz que conoció en la cinta de El Arracadas (1978), pues no dudo en darle su apellido al joven de hoy 33 años.

Sin embargo, a inicios del año 2000, otra polémica envolvió a Fernández, pues mediante una prueba de ADN supo que Rodrigo, quien por cierto también se dedica a la música, no lleva su sangre.

Merle Uribe declaró que fue su amante

En 2008, la ex vedette Merle Uribe reveló que 20 años atrás fue amante de Chente. Ambos se conocieron en el rodaje de la película Picardía Mexicana 2 (1980).

La actriz aseguró que aunque su relación duró dos años, siempre estuvo consciente de que el jalisciense nunca abandonaría a doña Cuquita.

Uribe también llegó a declarar que Fernández no era tan espléndido y que hasta codo fue con ella.

Tras la polémica generada por las afirmaciones de la ex vedette, Chente se defendió y habló ante los medios de comunicación.

“Dice un dicho que hacerle caso a los pend… es engrandecerlos. Que me perdone la señora, pero cómo es que, después de veintitantos años, anda con estas ridiculeces.

“(Sus declaraciones) me dieron risa, porque asegura que nunca le di ni una joya, una casa o un carro. ¡Pues yo no sabía que cobraba! Además, en ese caso, le paso mis honorarios también”.

Declaraciones homofóbicas

Fuertes revelaciones homofóbicas pusieron a Fernández, de nuevo, en el ojo del huracán en 2019.

Y es que en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para Grupo Imagen, Chente rememoró cuando tuvo cáncer, en 2012, y no quiso realizarse un transplante de hígado por temor a que el órgano fuera de un homosexual.

“Hice una gira mundial y, estando en Houston, me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuado dijeron que era cáncer interrumpí la gira”, relató el intérprete.

Supuestamente, los médicos que atendieron al intérprete de “Hermoso Cariño” y “A Mi Manera” consiguieron en cuestión de días el hígado para el transplante que requería, pero él no aceptó.

“Me querían poner el hígado de otro cabrón y les dije, ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'”.

Con información de Grupo Reforma