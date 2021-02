Es Morena rival a vencer.- Va por México

Integrantes de la Alianza Va por México en Jalisco advirtieron que en la elección de junio de este año el rival a vencer será Morena aún cuando haya candidatos que eran de Movimiento Ciudadano y que podrían ser postulados por el partido que dirige Mario Delgado a nivel nacional.

El ex Gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, precandidato a diputado federal por el distrito 10 de Zapopan, insistió en la necesidad de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tenga un contrapeso en la Cámara de Diputados, a fin de revertir las decisiones equivocadas que se han tomado durante la actual Administración federal.

“A quien debemos de observar y ganarle las elecciones es a Morena, no es el tema de Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadanos lamentamos que no forme parte de esta alianza, lo invitamos con verdadera claridad y con insistencia los tres partidos políticos y otras organizaciones nacionales que estuvieron insistiéndole a MC”, dijo el ex Secretario de Gobernación.

“Nosotros estaremos con absoluta claridad haciendo la tarea que nos corresponde para ganarle a Morena las elecciones”.

Jorge Arana Arana, ex candidato a Gobernador y quien aspira a una diputación federal por el distrito 11 de Guadalajara, lamentó que el Gobierno federal se haya concentrado nada más en tres temas: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, dejando de lado el apoyo a los municipios y eliminando fondos para las zonas metropolitanas del País.

“Vemos lamentable que destinen un incremento de 60 por ciento a la Guardia Nacional y los municipios cada día tienen menos patrullas y menos policías y mal pagados”.

En tanto, Leobardo Alcalá Padilla, precandidato a diputado federal por el distrito 14, retó a los aspirantes a cargos de elección popular en los comicios de este año a que pongan sobre la mesa propuestas y no ocurrencias, y a sostener un debate de altura que lleve a la firma de compromisos.

Ramírez Acuña, Arana Arana y Alcalá Padilla fueron presentados hoy como coordinadores políticos de la Alianza Va por México en Jalisco. Fueron acompañados por las dirigentes del PAN y PRD, Pilar Pérez Chavira y Natalia Juárez, respectivamente, así como por el dirigente estatal del PRI, Ramiro Hernández.

Con información de Grupo Reforma