Xavi: “Me gustaría entrenar al Barcelona, es una ilusión”

• La leyenda del Barcelona, Xavi Hernández, no ocultó su deseo de convertirse en un futuro en el técnico del Barça, aunque respeta a Koeman.

Xavi Hernández, leyenda del Barça y favorito de un gran sector de la afición azulgrana para dirigir al equipo, reconoció que “es una ilusión entrenar al Barcelona, sin ninguna duda”, aunque “respetando siempre al actual entrenador y al club”.

El exmediocampista señaló en una entrevista para una serie de emisiones de FIFA denominadas ‘Living Football’, que por ahora está enfocado en su trabajo en el Al-Sadd de Qatar, pero se encuentra a la expectativa de las próximas elecciones de presidente en el conjunto culé el próximo 7 de marzo.

“Todo el mundo me ve como entrenador del Barcelona. Yo respeto mucho al Barça, a Koeman, el actual entrenador. Pero ojalá. No quiero esconder que me gustaría entrenar al Barcelona, pero respetando siempre al actual entrenador que hay ahora y al club, que está en plena competición, y les deseo lo mejor.

“Soy del Barcelona desde que tengo conciencia. Y ahora hay unas elecciones y vamos a ver qué presidente sale dentro de un mesecito. Claro que sí: es una ilusión entrenar al Barcelona, sin ninguna duda”, señaló Xavi.

Cabe recordar que Hernández es la carta fuerte de uno de los candidatos a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, quien lo tiene como estandarte para llevarlo a la dirección técnica en caso de ganar, aunque el gran favorito, Joan Laporta, ha dicho públicamente que Xavi no está en sus planes.

Por otra parte, el ahora entrenador avecindado en Qatar, se expresó de buena manera respecto al desempeño que tuvieron los Tigres en el pasado Mundial de Clubes, en el que se quedaron con el Subcampeonato.

“Estuve en el estadio viendo el Bayern-Tigres. Muy buen partido, de verdad. Y muy bien Tigres. Sorprendente su torneo y compitiendo contra el que yo creo que es el mejor equipo del momento en el mundo y que lo ganó como el favorito que era.

“El Bayern se lleva un torneo que le iguala (con seis títulos) al Barcelona nuestro, al Barcelona de Guardiola. Enhorabuena por este hito histórico en su historia”, agregó.

Y consideró que cree que “lo mas difícil en el fútbol no es ganar, sino ganar después de haber ganado, seguir ganando tras grandes éxitos, porque todos te quieren ganar”.

Finalmente, al referirse al Mundial de Qatar 2022, dijo: “Qatar está perfectamente preparado para albergar cualquier evento grande. Está creciendo una barbaridad. Desde que yo vine, en 2015, hasta ahora el país ha cambiado en infraestructuras”.

Con información de Latinus