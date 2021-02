Trabajadores sindicalizados del Ipejal esperaban que Francisco Ayón López fuera sancionado

Trabajadores sindicalizados esperaban que Francisco Ayón López, ex presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), fuera sancionado por irregularidades en manejo de recursos del organismo, pero la “libró”.

MURAL publicó que, a petición de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ), el Congreso local impuso un crédito fiscal por 495.8 millones de pesos que deberán pagar los ex directivos del Instituto, Fidel Armando Ramírez, Carlos Gabriel Pinzón, José Wilmer Sagrero, Artemio González, y Adriana Gabriela Ceja, por anomalías en la cuenta pública de 2017.

Ante esa medida, Javier Sánchez Mendoza, secretario general del Sindicato Incluyente de Empleados del Ipejal, dijo que se trata de una resolución incompleta, pues debió incluirse entre los sancionados a Ayón López y Luis Enrique Miranda del Río, ex director jurídico, quienes habrían estado relacionados con las ilegalidades.

“Uno de los que faltaría que rindiera cuentas e hiciera una devolución es Luis Enrique Miranda, y Francisco Ayón que tuvo mucha

injerencia; porque, de hecho, lo gritaba a viva voz la directora administrativa, que las indicaciones eran de su compadre Francisco Ayón, y me refiero a Adriana Ceja”, indicó el líder sindical.

“Ayón claro que tuvo una parte fundamental al ser el presidente del Consejo, donde se permutaron inmuebles por otros de menor valor, ventas en inmuebles también donde había contratos leoninos totalmente”, añadió.

La diputada emecista Mirza Flores, titular de la Comisión de Vigilancia del Legislativo, comentó que fue la ASEJ quien no incluyó a Ayón en la propuesta para imponer el crédito fiscal de 495.8 millones de pesos contra ex funcionarios del Ipejal; y precisó que el Congreso no tiene facultades para modificar los informes que emite la Auditoría.

“No estamos facultados para que en la dictaminación (de cuenta pública) nosotros modifiquemos nada de lo que ellos (ASEJ) nos envían. Si ellos así tal cual nos lo enviaron, nosotros así tal cual lo pasamos al Pleno”, apuntó.

A través de su área de comunicación la ASEJ únicamente refirió por escrito que por normatividad la Auditoría propone fincar cargos a los responsables del ejercicio del gasto señalado, por lo que en este caso sólo se incluyó a cinco ex directivos.

Así lo dijo:

“Es responsabilidad de la Auditoría, (si el ente no hizo) ese señalamiento (de sancionar a Francisco Ayón) nosotros no podemos hacer modificaciones”.

Mirza Flores, diputada local.

Con información de Grupo Reforma