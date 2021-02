Tras denunciar a Andrés Roemer por abuso sexual, bailarina afirma que ganó el caso

La bailarina Itzel Shanaas denunció que fue acosada y abusada por el conductor de televisión Andrés Roemer y ganó una denuncia que interpuso ante la Unidad de Género de Grupo Salinas.

Shanaas contó, en un video publicado en Youtube, que Roemer usó una cita de trabajo para acosarla.

“En diciembre de 2020 la Unidad de Género determinó que Andrés Roemer es un violentador sexual patológico que atenta contra mujeres. Gané la denuncia, existe el expediente pero no quedé conforme”, declaró Itzel.

La bailarina conoció a Roemer en la edición 2019 de “La Ciudad de las Ideas” y hablaron para programar algunos proyectos escénicos en la siguiente edición del festival. El conductor la citó en su casa para supuestamente para hablar sobre trabajo y al acudir a presentar el proyecto “esquivaba bromas, piropos y cumplidos”, contóla artista.

“Después de hacer énfasis en su amor por las bailarinas, empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene, tocar y excitar, y masturbar”, expresó Itzel Shanaas en el video.

Antes de que se retirara de su casa, el conductor del programa De Cabeza le dio dinero y le dijo que a la próxima cita quería que llevara una falda que él hubiera comprado, de acuerdo con la artista.

Shanaas llevó su caso a la Unidad de Género de Grupo Salinas, en el que participó el movimiento #MeToo México y Periodistas Unidas de México, según comentó en el video.

Al difundir su caso, la bailarina recibió el reporte de otro caso relacionado con Andrés Roemer, entre 1991 y 1992, de otra mujer que había sufrido acoso por parte el conductor.

“Mi denuncia y el relato de los hechos coincidía con varios casos, era un modus operandi. Nos encuentra en su casa, nos lleva ahí con sus dotes de inteligencia, que de manera obvia se contraponen con sus enfermas costumbres”, narró Shanaas.

Ni Grupo Salinas ni Andrés Roemer se han pronunciado sobre la denuncia de Itzel Shanaas.

Denuncias contra Andrés Roemer

En marzo de 2019, una mujer denunció que el conductor de TV Azteca intentó besarla cuando ella acudió a su casa para entrevistarlo para un ensayo universitario. Ante su insistencia, optó por terminar la charla. “Mientras salíamos me pidió que no comentara a nadie cobre la situación porque él era una figura pública”, se lee en la acusación en redes.

Ese mes, una reportera aseguró que Andrés Roemer la obligó a tener relaciones sexuales con él. “Cuando me resistí, me dijo que si decía algo, él haría que me corrieran de la empresa”, expresó la mujer.

Días después, otra mujer narró que cuando recogió unos libros en casa del conductor de ADN 40, él se masturbó frente a ella. “Yo no supe qué hacer, lo vi con cara de asco sin poder moverme de ahí”, comentó.

Con información de Latinus