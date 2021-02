Comisión Disciplinaria investigará presunto acto racista en el duelo San Luis vs Santos Laguna

Félix Torres, defensa de Santos Laguna, denunció insultos racistas en su contra tras un conato de bronca al final del partido ante San Luis.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol abrirá una investigación luego del presunto acto racista ocurrido en el duelo entre Atlético San Luis y Santos Laguna en el Estadio Alfonso Lastras.

Lo anterior fue informado por la Liga MX en un comunicado, en donde se apuntó que “en caso de que la investigación determine responsables por los actos, se sancionará de acuerdo a los reglamentos establecidos”.

“La Liga MX manifiesta que como parte de los valores que fomenta el deporte no hay cabida para cualquier tipo de acto violento o discriminatorio dentro y fuera de la cancha”, reiteró.

¿Qué sucedió?

Félix Torres, defensa de Santos Laguna, denunció insultos racistas en su contra tras un conato de bronca al final del partido ante San Luis.

“El dolor que siento no lo puedo describir; quiero mucho mi color me siento identificado como negro. Agradezco a mis compañeros que me respaldan y me quieren así, sin importar el color que yo tenga”, dijo Torres al final del juego de la fecha siete del Guardianes 2021.

Félix Torres insinuó que los insultos llegaron de los jugadores suplentes del San Luis; explicó que las burlas fueron las que provocaron su expulsión en tiempo de compensación cuando fue a buscar un balón que había salido cerca de la banca del San Luis para reanudar rápido el partido.

Fui expulsado por reaccionar a unas palabras que me dolieron demasiado, me siento golpeado en este momento. Siento mucha tristeza porque está pasando esto en el fútbol”, insistió Torres.

El central de Santos subrayó que deben terminar los insultos por el color de piel de una persona.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE