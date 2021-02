Déjense de marranadas, dice Colosio ante intimidación

Luis Donaldo Colosio, aspirante de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey, tronó contra el priista Francisco Cienfuegos, a quien pidió dejarse de “marranadas” y no usar al Municipio de Monterrey y su Policía para favorecer su proyecto electoral.

En un video, señaló que el Ayuntamiento, encabezado por Antonio Martínez Beltrán como encargado del despacho, usó a la Policía para entrar por la fuerza a su colonia e intimidar a su familia.

De acuerdo con su relato, los agentes acompañaban a personal de la Secretaría del Ayuntamiento que buscaba hacerle una notificación administrativa en su domicilio de la Colonia Brisas de Valle Alto y se comportaron de manera prepotente y amenazante.

La notificación, dejó entrever, tiene que ver con las acusaciones públicas que le han hecho en el sentido de que no cumple con el requisito de tener un año de residencia en el Municipio de Monterrey, porque quienes lo acusan aseguran que en realidad su domicilio está en Santa Catarina.

“Y sin embargo es justamente en mi casa, en Monterrey, donde no han dejado de ejercer sus abusos y actos de molestia en contra de mis vecinos, de mi esposa, de mis hijos. Ya, Francisco Cienfuegos, saca tus tentáculos de Monterrey, no te pertenece, deja de utilizar al Municipio como tu herramienta de guerra sucia”, lanzól emecista.

“Te responsabilizo a ti directamente de todos estos actos y de la seguridad de mi familia; te recuerdo que el derecho a decidir sobre el destino de la Ciudad lo tienen sus habitantes, no tú ni tus amigos, que lo único que buscan es mantener el poder político del grupo que encabeza tu compadre Rodrigo Medina.

“Que tristemente queda claro que hasta a Adrián de la Garza lo tienes operando desde el Municipio para atentar nuevamente en contra de la democracia en Monterrey, ya no sean hipócritas y déjense de marranadas, no le saquen a un tiro limpio en la contienda. No nos van a intimidar y sobre todo no van a ganar con guerra sucia lo que no pueden ganar en las urnas”.

Con información de Grupo Reforma