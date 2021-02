Mujer dice que Vicente Fernández la violó hace 40 años

Los testimonios de las tres jóvenes que evidenciaron a Vicente Fernández tocándolas presuntamente en forma indebida alentaron a Lupita Castro a revelar que fue violada por “El Charro de Huentitán”.

Según la cantante, tras un largo periodo de sanación con ayuda de terapias psicológicas, desde hace unos meses tenía la intención de denunciarlo en público, ya que nunca pudo encarar al intérprete tapatío, aunque lo intentó en alguna ocasión.

“Dice su hijo Vicente Jr.

“Me critican porque estoy hablando hasta ahora, pero las personas que sufrimos cosas como estas llevamos un proceso y nunca es tarde para confrontar, denunciar o decirlo, y menos si es parte del proceso de sanación. Hace unos 12 años intenté confrontar a Vicente, lo busqué en uno de sus shows en Los Ángeles, pero no se dio”, relató Castro vía telefónica desde California, donde radica.

“Hace unos meses acudí a un medio de comunicación de Estados Unidos para hablar de esto. Me dijeron que antes de publicar la nota tenían que avisarle a Vicente por si él quería hablar, pero nunca pasó nada. Después salieron estas jóvenes denunciándolo (sic) en TikTok, y me vi orillada a denunciar públicamente en esa misma plataforma”.

Castro reveló recientemente que fue violada hace poco más de 40 años por Vicente Fernández, a quien conoció durante una posada del programa musical Siempre en Domingo, que conducía Raúl Velasco.

Según la denunciante, la agresión sexual se dio en San Luis Potosí. Ella tenía apenas 17 años, pero ya trabajaba con Chente como invitada a abrir sus conciertos.

“Después de conocerlo en Siempre en Domingo me buscó su gente para ofrecerme trabajar con él. Le tenía que abrir los shows. Hablé con mis papás y aceptaron con la condición de que siempre me acompañaran ellos o mi hermana.

“El día que él me hizo eso no pudo ir nadie de mi familia, pero le tenían confianza, era bueno, y ya tenía yo como ocho meses trabajando con él. Me invitó a comer, estábamos en su cuarto, habíamos platicado que eso no iba a pasar, pero empezó el forcejeo. Yo le dije ‘no’, y lo hizo”, recordó.

La artista aseguró que Fernández la amenazó para que no contara nada. Al cabo de cuatro meses, ella habló con sus padres para decirles que no deseaba seguir acompañando a Chente de gira, aunque no les aclaró el motivo.

“Me sentía mal. Tenía miedo de la reacción de mis papás si se enteraban. No supe qué hacer. Yo le decía a Vicente que les iba a contar y él decía que mis papás se iban a decepcionar de mí. Me hacía sentir como si yo ya no valiera y como si yo tuviera la culpa.

“Antes y aun después de eso me hablaba bonito, me contaba cosas de su familia, me decía que me quería, que su esposa y yo éramos sus amores. Nunca acepté nada con él y nunca pensé que fuera a hacer lo que me hizo”.

Aseveró que su familia se enteró del abuso sexual que sufrió por parte del intérprete de “Estos Celos” poco antes de que ella decidiera hacerlo público.

Mencionó también que evalúa la posibilidad de denunciarlo por la vía legal, aunque no sabe si su caso procedería.

Hace apenas unos días, Fernández fue evidenciado tocando el pecho de algunas seguidoras al momento de posar para las fotografías que le pedían.

Por su parte, el ídolo musical se defendió en una entrevista realizada por su ex nuera Mara Patricia Castañeda, publicada el 25 de enero, donde calificó esas situaciones como un “accidente”.

Con información de Grupo Reforma