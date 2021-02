Descalifica a ASF; niega sobrecosto por cancelar NAIM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los datos presentados por la Auditoría Superior de la Federación están mal y son exagerados, y rechazó que la cancelación del NAIM tuvo un sobrecosto.

“Sí exageran y no solo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí, y ojalá lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas, ayer veía yo a un articulista conservador hablando del aeropuerto, que había costado no hacerlo 300 mil millones de pesos, tomando como base lo que dijo la Auditoría.

“Entonces me gustaría que ellos aclararan ese dato, están mal, están exagerando, de ser así no hubiera costado 300 mil, sino 600 mil millones, el de Texcoco, y aún así nos ahorraríamos como 300 mil millones con el aeropuerto que estamos construyendo en Santa Lucía, yo espero que aclaren”, señaló en conferencia.

REFORMA publicó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México tuvo un costo de al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, 232 por ciento más que el monto original, concluyó la ASF.

En el documento “Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco”, publicado en abril de 2019, la SCT informó que el costo de cancelación sería de 100 mil millones de pesos y ese monto fue tomado como referencia, menciona la ASF.

Con información de Grupo Reforma