Regresa a la TV Lagrimita y Costel en Azteca

Después de una vida en la pantalla chica, hace un par de años Lagrimita había decidido no hacer más programas tras el término de un ciclo de ocho años en la televisión estadounidense.

El payaso temía volverse repetitivo, pero para contrarrestar ese malestar confía en su capacidad para transmitir emociones, como la alegría que siente al planear su nuevo show, Me Das Ansias.

“Yo decía eso porque no quería verme como un robot en la televisión. Para la pantalla tenía que sentir lo que ahora siento, desear un programa como deseo éste para divertir a la gente y gracias a eso me veo como un Lagrimita actualizado y moderno.

“Mi entusiasmo es el mismo, las ganas también. Lo que varía es la madurez del personaje. Aunque es irreverente y tierno, ahora es más autocrítico, pero con ganas. Hasta el mismo nombre del show dice mucho”, compartió Lagrimita en entrevista telefónica.

Lagrimita aseguró que vive igual de emocionado que en la década de los 80, cuando despertaba con una sonrisa a las 4:00 horas para hacer el programa Supervacaciones. Ahora tiene un horario más tranquilo: su show se emite los sábados a las 18:00 horas por a+.

Al diseñar Me Das Ansias, Lagrimita y su hijo Costel optaron por darle peso a las canciones, por lo que ya escriben temas nuevos, pero también apostarán por sus clásicos como “En Mi Pancita” y “Bailando Solo”.

“La nostalgia es la clave si uno quiere llamar la atención del público familiar. Vamos a cantar, que es lo que a mucha gente le gusta. Hay muchos jóvenes y matrimonios que siguen recordando las canciones, las siguen coreando”, dijo.

Aunque considera que la inocencia infantil es la misma, Lagrimita sabe que las familias han cambiado y eso implica que el payaso evolucione, por lo que para su programa incluso aprendió de las modas en redes sociales.

“Hemos planeado diversificarnos, hacer competencias y dinámicas donde la gente al verlas se carcajea, otras como las de TikTok. Esa red triunfa porque se trata de hacer algo en 15 segundos donde puede soltar una carcajada o un gesto de disgusto. Tendremos que hacer algo similar”, adelantó Lagrimita.

Junto a la dupla de payasos, Serrath, ex participante de Enamorándonos y Survivor México, hará su debut en la conducción para mostrarle a sus seguidores que no por participar en un reality ha mostrado todo su potencial.

“Serrath es súper divertida y no han visto esa faceta en mí, no saben que me dan ataques de risa ni de mis ocurrencias. Piensan que por ser tan directa y defender mi verdad soy mala, pero me encanta ayudar a la gente y hacer comedia”, afirmó la actriz.

Con información de Grupo Reforma