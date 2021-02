Por segunda ocasión, Galilea Montijo da positivo a Covid-19

La conductora habló sobre cómo se dio cuenta de que se infectó otra vez

Después de haber estado ausente del programa Hoy el lunes 22 de febrero, y los rumores que se desataron de su salud, Galilea Montijo confirmó que dio positivo a Covid-19.

Fue durante la transmisión de Hoy, que Galilea explicó en un enlace con Andrea Legarreta y Raúl Araiza, que dos personas que trabajan con ella dieron positivo y fue cuando decidió hacerse la prueba.

“Me hice la prueba rápida y salí positiva, le hablé de inmediato a la productora –de Hoy–. Mi responsabilidad y la de cualquiera es estar en casa, ya cuando llegan los resultados pues que sí, otra vez di positivo”, dijo Galilea.

Además explicó algunos de los síntomas que ha tenido. “No me ha dado esta parte de que te falte el aire. No tengo idea de cuando me contagié porque literal me empecé a sentir mal en la madrugada. Me dio vomito, como nauseas, me levanté muy temprano, pensando que me había caído algo mal que comí el domingo. Y ese dolor de cuerpo que dije, hice demasiado ejercicio. Esta enfermedad es tan extraña que la verdad no sé si voy entrando o voy saliendo. Espero y le pido a Dios que esté saliendo”, dijo.

Por su parte, Andrea Legarreta le cuestionó si ha experimentado distintos síntomas, en comparación a la primera vez que se contagió. “El dolor del cuerpo, un dolor de garganta espantoso. A diferencia del otra vez no me dio dolor de cabeza, lo cual agradezco muchísimo, porque el dolor de cabeza, la vez pasada, fue terrible. Fiebre no me ha dado. A Mateo le dio mucha fiebre toda la madrugada, porque somos los únicos que dimos positivos, mi esposo salió negativo, entonces lo mandamos a dormir a la tina”.

Montijo también explicó que su cuerpo no creó anticuerpos después de cuatro meses de su primer contagio. “Ni modo me tengo que quedar en casa, porque a mí me gusta estar activa, pero la vida, Diosito, la vida, ni modo, así es esto. Sí te vuelve a dar o mi cuerpo no creó anticuerpos o nada porque después de que me dio son cuatro meses. Es el tiempo que quedas inmune. Bueno yo ya no creo en la inmunidad”.

Con información de Publimetro