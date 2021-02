IEPC advierte multas por propaganda

Para que Guadalajara no se convierta en un escaparate gigante de propaganda política, ya se pusieron las cartas sobre la mesa.

Candidato o partido que se quiera pasar de listo anunciándose donde no debe o dejando su publicidad después de las campañas, será sancionado.

“A veces, ante el calor de la contienda electoral, no se respetan las reglamentaciones y nos veremos, si fuera el caso, obligados a actuar para su cumplimiento”, advirtió el Secretario General del Ayuntamiento tapatío, Víctor Sánchez Orozco.

“En el Municipio, pues no nos podemos meter al ámbito electoral, pero sí al tipo de sanción pecuniaria que esperemos no llegar a eso, porque no se pretende que sea un proceso que como ya dije se pueda enrarecer”.

Las reglas son fáciles: no se pude poner propaganda electoral en el Centro Histórico; los monumentos deben quedar libres de cualquier expresión política, así como las plazas públicas, las áreas verdes y el mobiliario urbano. Si tiene dudas, puede consultar el Reglamento de Anuncios del Municipio.

“De manera general, el Reglamento Municipal lo dice con toda claridad en donde sí y dónde no”, acotó.

El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales, recordó que la publicidad de los partidos y candidatos no debe obstruir ni afectar al ciudadano, además de que todo lo impreso debe ser de material ecológico, que no dañe el ambiente.

Si incumplen los lineamientos electorales, hay sanción.

Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, agregó que también pondrán atención en los mensajes que se envían. No deberán ser calumniosos, ofensivos y en perjuicio de las mujeres, pues puede considerarse como violencia política.

“Una vez cubiertos estos ángulos creo que tendremos campañas como bien se aspira, de altura y propositivas”, dijo.

Con información de Grupo Reforma