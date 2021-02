Irá Gobernador de Tamaulipas a San Lázaro por detalles de acusaciones

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que acudirá hoy a la Cámara de Diputados para pedir que se le notifique sobre la solicitud de desafuero y las acusaciones en su contra por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Al concluir la ceremonia por el Día de la Bandera, en Ciudad Victoria, García Cabeza de Vaca dijo que pedirá ser notificado sobre las acusaciones, tanto de la Fiscalía General de la República, como de la Unidad de Inteligencia Financiera, por las que es investigado.

“Quiero informales que una vez concluido este mensaje me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público y la Federación”, indicó.

“Y precisamente el día de ayer, cuando supuestamente honramos al apóstol de la democracia, me enteré, al igual que ustedes por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero”, señaló.

En torno a las nuevas acusaciones, reiteró, que siempre se ha conducido conforme a la ley.

“Durante muchos años he sido objeto de infamias y persecuciones políticas, a ustedes les consta”, manifestó.

“Esta no es la primera y muy probablemente no será la última y como siempre, a ustedes les consta he dado y daré la cara siempre”.

Con información de Grupo Reforma