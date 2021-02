Juan José Origel presume que ya recibió la segunda vacuna contra la Covid-19 en Miami

Juan José Origelpresumió en un video publicado en su Instagram que ya terminó su proceso de vacunación contra la Covid-19, pues ya recibió la segunda dosis en Miami.

“Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna, me vine a poner la segunda, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado”, afirmó el conductor conocido como Pepillo Origel en el video.

Luego del escándalo que provocó tras declarar que viajó a Florida para recibir la vacuna pese a no ser residente de Estados Unidos, el conductor presumió que se quedará unos días en Miami.

Tras el rumor de que le habían quitado la visa por recibir la primera dosis, el periodista de espectáculos dijo que no le pidieron ese documento para ingresar a Estados Unidos.

“Voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, aquí ando”, añadió.

Juan José Origel actualmente tiene 73 años, por lo que sí forma parte del grupo vulnerable que ya puede acceder a la vacuna en México; sin embargo, el conductor inició su proceso antes de que comenzara la jornada de vacunación en el país.

Con información de LATINUS