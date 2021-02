“Mamá, ¿qué es lavado de dinero?”: Hijos de Lety Calderón le preguntan del caso de su papá

Fiel a la verdad, Lety Calderón confesó cómo protege y guía a sus hijos mientras su papá permanece detenido acusado de varios cargos.

Como ya no son pequeños, y con las redes sociales a su alcance, es casi imposible que Lety Calderón blinde a sus hijos respecto a las noticias de su papá, quien permanece detenido desde hace un año en el Reclusorio Norte.

A Juan ‘N’, esposo de Yadhira Carrillo, se le acusa de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, fraude y peculado.

Es por eso que en ‘Ventaneando’ le preguntaron a Lety Calderón de qué forma blinda a sus hijos Carlo y Luciano de la información respecto al caso. Así sorprendió con su declaración:

“No los puedo blindar completamente además todo es muy público. No hay manera de no enterarte de las cosas. Lo único que queda es platicarlo”.

“Si ellos tienen alguna duda, lo platicamos… ‘Mamá, ¿qué es lavado de dinero?’, pues no sé, vamos a googlearlo y vamos a investigarlo. No juzgamos, no culpamos, no opinamos. Porque ante la situación nosotros no sabemos absolutamente nada”.

Lety Calderón fue clara: “Pero siempre les he dicho: ‘Con los tuyos, con o sin razón, tienes que estar, y además es tu padre y lo respetas. El día de mañana si tú tienes una pregunta, se la harás a él. Y son cosas que yo no puedo contestar, yo contesto lo que está en mis manos”.

Cabe recordar que Juan ‘N’ habría sido prestanombres en Andorra, donde movió 120 millones de dólares a través de 23 cuentas en la Banca Privada d’Andorra, de acuerdo con un informe que difundió El País.

Pese a estar detenido, Juan se comunica por teléfono para estar al pendiente de los adolescentes.

Así lo contó Lety: “Habla muy seguido, habló primero por lo de mi COVID, habló por lo del 14 de febrero, por la muerte de mi papi, ayer habló. Le agradezco que hable con los muchachos porque a ellos les gusta escucharlos”.

“Un hijo siempre va a necesitar a su mamá y a su papá. Es una tontería estar peleados o tomar a los hijos para algún interés de ambas partes”.

Y es que, a diferencia de otras famosas divorciadas, Lety Calderón fomenta el contacto de sus hijos con su padre: “Siempre se lo he pedido, yo no necesito nada. Afortunadamente trabajo desde muy pequeña, he ahorrado, no soy una persona que necesite cosas materiales, no me interesa, nunca me ha interesado. Cuando nos separamos no le pedí absolutamente nada porque nunca estuve con él por eso, estuve con él por amor”.

Con información de TVNovelas