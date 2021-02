Desde cantina Mascusia en Guadalajara cantan Mon Laferte y La Arrolladora

Mon Laferte ha cantado a ritmo de blues, rock, mambo, trap, ska, reggae, balada, pop, reguetón, cumbia, ranchera y hasta norteño, pero ahora también experimenta con los sonidos de la música de tambora.

De la mano de La Arrolladora Banda El Limón, la artista chilena explora el género grupero relanzando “Se me Va a Quemar el Corazón”.

El tema a dueto es una nueva versión de la canción original que Mon presentó hace apenas unas semanas con guitarra y voz, cuyo video protagonizó junto al actor Tenoch Huerta.

“Este es un tema que me encanta. Primero lo quise lanzar a voz y guitarra porque es como escribo, es como me van saliendo las canciones. Ya luego Manú Jalil, uno de los productores, me propuso meterle arreglos para interpretarla con banda, y me gustó la idea porque a mí me gusta toda la música y me gusta experimentar”, expresó la cantante.

Mientras tanto, la nueva reversión musical y su respectivo videoclip, realizado en la tradicional cantina Mascusia, en Guadalajara, se estrenaron este jueves en plataformas digitales.

El audiovisual, dirigido por Rodrigo Robles, se filmó el 12 de febrero.

Antonio Cortés Robles, propietario del lugar, detalló que las grabaciones duraron cerca de 14 horas, aunque la producción se instaló un día antes, ya que ambientaron parte de la locación en un estudio cabaret.

“Se nos solicitó que no publicáramos ni alertáramos nada previamente a las grabaciones, pues se quería hacer todo de manera cautelosa. Ese día prácticamente se cerró la cantina al público, lo que nunca había sucedido en Mascusia de Javier Mina, por eso se les cobró una pequeña renta.

“Estuvieron alrededor de 40 personas, se aplicaron las medidas de sanidad y los músicos de la banda entraban y salían según les tocara grabar. A Mon Laferte le montaron un camerino en un camper afuera del negocio”, compartió Robles Cortés.

La cantautora de 37 años publicó hace casi 6 meses el sencillo “Que Se Sepa Nuestro Amor”, a ritmo de mariachi con toques norteños, el cual interpreta al lado de Alejandro Fernández.

