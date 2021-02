Atlas no pierde, pero sigue en el fondo

El Atlas exhibió su mejor versión, pero solo le alcanzó para empatar 0-0 ante el Toluca. De tal forma, acumuló su quinto partido sin derrota para así sumar 9 puntos que lo dejan en la posición 12 de la general, pero sin moverse del último lugar del Cociente.

El técnico rojinegro, Diego Cocca sabía que ante el Toluca no volvería a tener la fortuna de respaldarse en el reglamento para ganar otros 3 puntos sobre la mesa, así que hizo 4 ajustes.

En la defensa central reapareció Anderson Santamaría, en la lateral izquierda Luis “Hueso” Reyes, en media cancha Luciano Acosta, y al frente Javier Correa. La gran novedad es que se quedaron en la banca Milton Caraglio y Renato Ibarra.

Y las modificaciones funcionaron a medias. El Atlas ofreció su mejor primer tiempo no solamente con generaciones de jugadas de peligro, sino un buen funcionamiento. Pero, el famoso toque final falló para vulnerar a un Toluca desconcertado no solo en su defensa, sino en su ataque con Rubens Sambueza más preocupado por reclamar cada contacto que recibía de sus marcadores, y un inédito Alexis Canelo.

La presencia de Acosta marcó diferencia con sus servicios a Ignacio Malcorra, pero también se hizo amonestar por fingir faltas; Javier Correa intentó sorprender con tiro fuera del área, y Jairo Torres se demoró en centrar para Jeremy Márquez, quien no llegaba a tiempo para empujar al fondo.

Para la segunda parte, Atlas volvió a su realidad, y cuando Aldo Rocha tuvo oportunidad más clara envió el balón a la tribuna cuando Luis García ya estaba vencido.

Después, ni el ingreso de Caraglio por Correa ayudó para provocar alguna llegada más óptima.

Atlas no perdió, pero no ganó, no anotó, y sigue hundido en el Cociente.

Atlas hace jugar feo a los rivales.- Cristante

Hernán Cristante fue contundente para explicar la pésima exhibición que ofreció el Toluca frente al Atlas, y lo atribuyó precisamente a la forma de jugar de su rival con el que empató 0-0.

“Si hay un equipo que hace jugar feo o mal a los rivales es Atlas, es muy intenso, juega al límite, eso lo convierte en un equipo difícil, no salió del script, pero sí fue un mal partido nuestro”, dijo hoy el entrenador del Toluca en la conferencia de prensa en el Estadio Nemesio Díez posterior al partido.

Por su parte, su colega del Atlas, Diego Cocca, poco antes curiosamente había dicho algo similar, pero más como un elogio que como crítica.

“Veo mucha confianza en el equipo, va creciendo, estoy contento, es un equipo que hace ver mal a los equipos, y Toluca es un gran equipo. El generar 9 oportunidades de gol en Toluca no es fácil, hay mucha voluntad, es lo que me gustó, vamos mejorando, ojalá que la podamos meter para el siguiente”, comentó el estratega del Atlas.

Cocca asegura que de haber anotado, fácilmente el Atlas hubiera vencido al Toluca.

“Si hoy el equipo tenía gol ganábamos 2-0 fácil, es una preocupación (la falta de gol), pero hay cosas que hemos resuelto muy bien, hay que sacarse esa presión, me quedo con la intensidad, la actitud, como equipo que busca el arco rival, el camino será largo, y si metemos el gol vamos a sumar de a 3 (puntos)”, indicó Cocca.

Para el Atlas no hay descanso, ya que este martes recibirá al Atlético de San Luis, el adversario que está un peldaño arriba en la tabla del cociente.

“Está claro que (contra San Luis) es un partido muy importante, somos los que peleamos en el fondo, San Luis también lo espera así, será un partido duro, desde lo mental, debemos estar descansados, tenemos dos días menos que el San Luis que jugó el jueves, es una ventaja, pero con este crecimiento sé que vamos a sacar un buen resultado”, puntualizó.

Con información de Grupo Reforma