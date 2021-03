Acusaciones en mi contra “se fabricaron para desviar problemas nacionales”, Gobernador de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró este domingo que las acusaciones en su contra, sobre su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero,fueron creadas “para desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales”.

En un mitin frente al Palacio de Gobierno, el mandatario estatal acusó que el gobierno federal fabricó los supuestos delitos y que es objeto de una “persecución política diseñada desde Palacio Nacional”.

“Aquí no hay casualidades. Condeno que se me inventen delitos por exigir lo que a corresponde por derecho a Tamaulipas”, aseveró Cabeza de Vaca.

El gobernador tamaulipeco aseguró que una de las razones por las que se le persigue es por “evidenciar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por presentar un documento apócrifo del gobierno de Tamaulipas para justificar el mega apagón que dejó sin servicio a más de 10 millones de usuarios”.

“Yo no miento, no robo y no traiciono. Están preocupados (en el gobierno federal) porque el pueblo de México se está dando cuenta que quienes mienten, roban y traicionan son ellos”, sentenció Cabeza de Vaca.

Este domingo se realizó una marcha en el estado en apoyo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) ratificó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero al mandatario estatal.

La movilización, en la que participaron cientos de personas, inició desde el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, hasta la Plaza Juárez, frente a Palacio de Gobierno.

Cabeza de Vaca, quien estuvo acompañado de su esposa e hijos, agradeció las muestras de apoyo tanto de la ciudadanía como de los diversos sectores que lo acompañaron.

