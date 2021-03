Dstance renueva contrato con ONErpm

Dstance es parte de la#FamiliaONErpm desde hace un año, y estamos muy emocionados de anunciar que ha decidido renovar su contrato para seguir caminando juntos en este proyecto.“ONErpm ha sido una familia muy bonita que me ha recibido con brazos abiertos y apoyado crecer rotundamente. En el transcurso del año me he sentido muy cómodo trabajando con el equipo y me siento feliz de que Dstance pueda seguir progresando junto a ONErpm.” – Dstance