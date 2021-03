Los ganadores de los premios Golden Globes 2021

La ceremonia se retraso dos meses por la pandemia de COVID-19. Los grandes ganadores de la noche fueron ‘The Crown’ y ‘The Queen’s Gambit’

La 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la pandemia, arrancó esta noche con dos maestros de ceremonia desde dos ciudades diferentes: Amy Poehler desde Los Ángeles y Tina Fey desde Nueva York.

Desde dos escenarios muy parecidos y con la pantalla dividida entre las sedes de la costa este y oeste de Estados Unidos, las dos comediantes dieron la bienvenida a un puñado de asistentes en persona y centenas de invitados presentes por videollamada.

La gala, que anualmente da el pistoletazo de salida a la temporada de premios en Hollywood, no lució esta vez el aspecto desenfadado (al menos en comparación con los Óscar) del que suelen presumir todos los años y los nominados estuvieron en sus casas para evitar contagios de coronavirus.

Como pasó en los Emmy y los Latin Grammy, ni hubo alfombra roja anterior y tampoco se celebrará ninguna fiesta tras la ceremonia.

A falta de estrellas, lo que sí tuvieron estos Globos de Oro es una ración extra de polémica, ya que un reportaje de Los Angeles Times publicado la pasada semana recuperó las acusaciones que durante años se han lanzado contra la HFPA por sus muy dudosas prácticas y por posible tráfico de influencias a la hora de elegir a sus ganadores.

Además, decenas de nombres han firmado una carta en la que piden a la HFPA que incremente la diversidad en sus pequeñas filas, un grupo de 87 periodistas que no admite a más miembros y entre los que no hay ninguna persona negra.

LISTA DE GANADORES

Daniel Kaluuya se llevó el premio a la mejor interpretación de un actor en un papel secundario en cualquier película por ‘Judas and the Black Messiah’.

John Boyega fue el ganador del premio a la mejor interpretación de un actor en un papel secundario en televisión por ‘Small Axe’.

Catherine O’Hara ganó la estatuilla a la mejor interpretación de una actriz en una serie televisiva musical o de comedia por ‘Schitt’s Creek’.

‘Soul’ se llevó el premio a la mejor película animada.

Mark Ruffalo se llevó el premio a la mejor actuación de un actor en una miniserie, serie de antología o película para televisión por ‘I Know This Much Is True’.

Aaron Sorkin se hizo con el Globo de Oro al mejor guion de una película por ‘The Trial of the Chicago 7 ‘.

Norman Lear ganó el premio Carol Burnett de este 2021.

Emma Corrin se llevó el premio a la mejor actriz de una serie de televisión de drama por ‘The Crown.

Laura Pausini, Diane Warren y Niccolò Agliardi ganaron el Globo de Oro a la mejor canción de una película por ‘Io Sì’, tema de la cinta italiana ‘La vita davanti a sé’.

Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste ganaron el premio a la mejor banda sonora original por ‘Soul’.

Jason Sudeikis, protagonista de la surrealista ‘Ted Lasso’, obtuvo el premio al mejor actor de una serie de comedia o musical.

Rosamund Pike (‘I Care a Lot’) obtuvo el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical.

‘Schitt’s Creek’ ganó el Globo de Oro a la mejor serie de comedia o musical.

Josh O’Connor, uno de los protagonistas de ‘The Crown’, obtuvo este domingo el galardón al mejor actor de una serie dramática.

‘The Crown’ se llevó el premio a la mejor serie de televisión de drama.

Jane Fonda es la ganadora este año del premio Cecil B. deMille.

Jodie Foster ganó el premio a la mejor interpretación de una actriz en un papel secundario en cualquier película por ‘The Mauritanian’.

Gillian Anderson se llevó la estatuilla a la mejor interpretación de una actriz en un papel secundario en televisión por ‘The Crown’.

Anya Taylor-Joy ganó el premio a la mejor interpretación de una actriz en miniserie, antología o película para televisión por ‘The Queen’s Gambit’.

‘The Queen’s Gambit’ se llevó el premio a la mejor miniserie, antología o película para televisión.

Chadwick Boseman se llevó el premio a la mejor interpretación de un actor en una película de drama por ‘Ma Rainey’s Black Bottom’.

Chloé Zhao se llevó el premio a mejor dirección por su trabajo en Nomadland.

‘Borat Subsequent Moviefilm’ se llevó el premio a la mejor película musical o de comedia.

Sacha Baron Cohen ganó el Globo de Oro a la mejor interpretación de un actor en una película musical o de comedia por ‘Borat Subsequent Moviefilm’.

Andra Day se llevó el premio a la mejor interpretación de una actriz en una película de drama por ‘The United States vs. Billie Holiday’.

‘Nomadland’ ganó el Globo de Oro a la mejor película dramática.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE