Ubica tu colonia aquí se quedará sin agua en ZMG

Redacción Antena Noticias

Esto con el fin de mitigar la falta de agua ante el cierre de compuertas en el sistema Acueducto Presa Calderón



Se contará con servicio de pipas gratuitas



La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) a través del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), así como la Comisión Estatal del Agua (CEA), en coordinación con los ayuntamientos del Área Metropolitana de Guadalajara implementarán un plan de redistribución de agua potable con el fin de garantizar el abastecimiento y mitigar las afectaciones por la temporada de estiaje y los bajos niveles de la Presa Calderón.



El temporal de lluvias del año pasado no fue lo suficientemente vasto para mantener el volumen necesario de dicha presa, que es una de las principales fuentes que abastece agua en bloque para el proceso de potabilización y distribución en una zona del Área Metropolitana de Guadalajara. Por tal razón, no se podrá extraer líquido para su distribución, aunado a otras circunstancias como el inicio del estiaje y las altas temperaturas que se han presentado en los últimos días.



Se tiene previsto que las temperaturas climatológicas se incrementen y exista alta demanda de agua por parte de los usuarios, por lo que se exhorta a la ciudadanía en general a darle un cuidado y buen uso al agua potable ya que se prevén bajas presiones y niveles en los tanques de distribución, lo que podría provocar la suspensión del servicio durante algunas horas del día durante los próximos meses.



Por ello se implementará un programa de servicio de pipas gratuitas, que estarán a disposición de todos los usuarios que se vean afectados con esta situación a fin de que puedan cargar sus cisternas y aljibes y cuenten con el servicio.



También se priorizará la atención en hospitales, asilos y albergues para dar el servicio con el mínimo grado de afectación.



Es importante resaltar que con una visión de solución a mediano plazo del problema de abasto de agua potable en la AMG se realizan importantes obras como la conclusión del Circuito multifuncional hidráulico, infraestructura con la que se podrá integrar en un acueducto agua potable que se distribuye en la Ciudad.



Las colonias que se podrán ver afectadas con la suspensión temporal del servicio derivado a la falta de agua en el área de influencia de la Planta Potabilizadora número 3 (San Gaspar), que da servicio principalmente a la zona norte y oriente de la ciudad, son las siguientes:



-Zonas de Influencia de la Presa Calderón (verde)

Zapopan:

Agraria

Agua Fría

Alamedas de Tesistan

Alcázar Oriente

Altamira

Arroyo Hondo

Arboledas

Atlas Colomos

Auditorio

Balcones de La Cantera

Belenes Norte

Benito Juárez

Bosque Escondido

Cabañitas

Cantera Morada

Canteros

Colinas de Tabachines

Conjunto Patria

Constitución

Constituyentes

Crucero de La Mesa

Crucero de La Azalea

Crucero de Los Novelistas

Crucero de División del Norte

Ecológica

Seattle

El Capullo

El Paraíso

El Prado

El Vigía

Emiliano Zapata

Fovissste

Guadalajarita

Gusa

Hacienda de Las Lomas

Indígena de Mezquitán

Industrial Los Belenes

Jacarandas

Jardines de La Esperanza

Jardines de La Patria

Jardines de Los Belenes

Jardines de Tabachines

Jardines del Auditorio

Jardines del Porvenir

Jardines del Vigía

Jardines Seattle

Jardines Universidad

Jardines Vallarta

Juan Manuel Vallarta

Junta de Los Ocotes

La Aurora

La Coronilla

La Experiencia

La Higuera

La Martinica

Lagos del Country

Las Palmas

Laureles

Lindavista

Loma Blanca

Loma Real

Lomas de Tabachines

Lomas del Bosque

Lomas del Pedregal

Lomas del Refugio

Lomas del Valle

Lomas del Vergel

Los Frailes

Los Maestros

Los Naranjos

Mesa Colorada Poniente

Mesa de Los Ocotes

Miguel Hidalgo

Mirador Escondido

Molino del Salvador

Nueva España

Nuevo Vergel

Patria Universidad

Pino Suárez

Pontevedra

Puerta Aqua

Puerta de Plata

Puerta de Hierro

Puerta del Bosque

Puerta del Roble

Quintas del Federalismo

Rinconada del Auditorio

Real del Bosque

República

Royal Country

San Bernardo

San Francisco

San Isidro Ejidal

San José del Bajío

San Miguel De La Colina

Santa Fe

Santa Isabel

Santa Margarita 1ra. Sección

Seattle

Tabachines

Tepeyac

UAG

Unidad José Luis López Portillo

Vallarta Universidad

Valle de Atemajac

Víctor Hugo

Vigusa

Villa Coral

Villa de Guadalupe

Villa Magna

Villa Universitaria

Villas Belenes

Villas del Márquez

Villas San Ignacio

Vista Hermosa

Zapopan Centro

Zoquipan

Zoto Grande Residencial



Guadalajara:

Alcalde Barranquitas

Autocinema

Balcones de Huentitán

Centro

Centro Barranquitas

Colinas de Huentitán

Colinas de San Javier

Colinas Residencial

Colomos

Colomos Providencia

Country Club

División del Norte

El Jagüey

El Retiro

Fovissste Estadio

Huentitán El Bajo

Independencia

Infonavit Estadio

Infonavit Independencia

La Normal

Lomas de Independencia

Lomas del Paraíso I

Lomas del Paraíso II

Lomas del Paraíso III

Mezquitán

Panorámica de Huentitán

Popular N. 9

Rancho Nuevo

Ricardo Flores Magón

San Elías

San Patricio

Santa Elena de La Cruz



Tonalá:

Jalisco III Sección

Jalisco IV Sección

Lomas del Laurel I



-Zonas Vulnerables (partes altas, amarillo)

Zapopan:

12 de diciembre

Arrayanes Hábitat

Balcones del Sol

Ciudad Granja

Coto Estancia del Bosque

El Tizate

Fracc. Luna del Bosque

La Granja

Lomas de La Primavera

Oyamel

Puerta del Bosque

Puerta de Hierro

Villa Primavera

Fraccionamiento Reserva Real

Fraccionamiento Oracle

Fraccionamiento Novaterra



Guadalajara:

Blanco Y Cuellar

Margarita Maza de Juárez



Tonalá:

Alamedas de Zalatitán

Cd. Aztlán

Fidel Velázquez

La Jalisco 2da. Sección

La Mesa

Las Lomas

Loma Dorada

Los Pocitos

Mirador I y II

Pinar de Las Palomas

Privada de La Reyna

Rey Xólotl

Tonantzín

Valenciana

Vistas del Rey

Xocoxóchilt

Zalatitán



Tlaquepaque:

Alberos

Artesanos

Altus Tlaquepaque

Arrayanes

Balcones Santa María

Campesino

Cantera Colorada

Colorines

El Jagüey

El Vergel

Fovissste Miravalle

Jardines de San Martín

La Floresta

Las Lomas Residencial

Lomas del Cuatro

Miravalle

Nueva España

Nueva Santa María

Órgano

Santa Cruz de Las Huertas

Vergelito

Villas del Tapatío



-Zona no incorporada (rojo)

Zapopan

Lomas de Tabachines

Lomas del Vergel

Lomas del Centinela



El SIAPA agradece la comprensión de los usuarios y pone a su disposición la línea de SIAPATEL 3336682482 las 24 horas del día para la atención de reportes, solicitudes de pipas, quejas y aclaraciones, así como en la web a través de las cuentas de Twitter: @siapagdl y Facebook: SiapaGdl.