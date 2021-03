“Casi todo lo que ha ocurrido en la pandemia es lo que esperaba”; López-Gatell

En entrevista vía WhatsApp, el subsecretario López-Gatell compartió sus percepciones sobre la pandemia y el futuro pos-COVID-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue entrevistado vía WhatsApp por el medio Milenio a finales de febrero, donde compartió algunas de sus percepciones sobre la pandemia y el futuro post-COVID.

Conocido en medios nacionales e internacionales como ‘El Zar de la pandemia en México’, el subsecretario López-Gatell se convirtió rápidamente en la figura destacada en la Secretaría de Salud, incluso por encima del propio titular, Jorge Alcocer.

Aquí la entrevista que se le realizó al subsecretario López-Gatell, ralizada por Ulises Castellanos y publicada en Milenio:

¿Qué le duele de esta pandemia?

El sufrimiento de la gente, especialmente de quienes han sufrido siempre, por la injusticia social.

¿Ha perdido familiares o amigos por covid-19 en esta pandemia?

Sí, algunos.

¿Qué le dicen sus hijos de su trabajo?

Tengo un solo hijo de 11 años. Ha estado muy atento a lo que ocurre con la pandemia. Generalmente está muy atento y enterado de lo que va sucediendo. Me dice que lamenta que algunos no colaboren con el país y piensen sólo en sus intereses.

¿Cómo enfrenta la presión de su responsabilidad en esta crisis?

Me mantengo enfocado. No dejo que me distraigan con politiquerías. Mi misión la asumo como un servicio que debo cumplir para el bien de otros. Me motiva ver que la mayoría encuentra útil el trabajo que hacemos en el equipo de gobierno.

¿Su libro de cabecera? ¿A quién lee?

La pandemia y el trabajo me han alejado de la lectura recreativa. Pero aún tengo un par de libros a medio leer. Ahorita tengo ‘Némesis’ de Philip Roth y ‘El Político y el científico’ de Max Weber.

¿A qué le teme?

A la irracionalidad y a que entre la gente no logre comprenderse unos a otros.

¿Qué extraña de la ‘vieja normalidad’ en su vida?

La posibilidad de salir a contemplar la naturaleza, de tomar tiempo con los amigos y la familia.

Si pudiera cambiar una sola cosa de la realidad, ¿qué cambiaría?

La desigualdad social, la injusticia y el abuso de poder.

¿Se ha equivocado?

Seguramente. Asumo que todos nos equivocamos. Considero que es muy importante que todos tengamos claro eso y estemos siempre abiertos a aprender de nuestras equivocaciones.

¿Susana Distancia llegó para quedarse?

Sí, al menos durante varios meses o años. El virus que causa covid-19 se quedará con la humanidad por muchos años. Eventualmente dejará de causar tanto daño, pero mientras se logra el equilibrio ecológico entre humanos y virus, debemos seguir con todas las medidas que nos pide ‘Susana Distancia’.

¿Cómo imagina el futuro post pandemia? ¿Qué aprendió de esta crisis?

En los siguientes meses irá amainando la actividad epidémica. En los siguientes años, el COVID-19 se convertirá en una enfermedad cíclica, estacional, como la influenza.

Tendremos un proceso de recuperación y una segunda ola de duelo y reconciliación. La epidemia nos ha enseñado a ser más solidarios y tolerantes. Espero que nos quede como la lección fundamental de que juntos podemos más que separados.

¿Algún día estaremos vacunados al 100 por ciento en México? ¿Imagina usted anunciar algún día el fin de la pandemia en nuestro país?

Sí, estaremos vacunados al 100 por ciento. Todo depende de que aumente la capacidad de producción de las empresas farmacéuticas.

Sé que no tiene una “bola de cristal” pero ¿puede pronosticar una fecha aproximada… al menos como deseo?

Quizá en 2023 la transmisión será mínima en México y los países vacunados.

¿Qué tanto pesan los factores políticos en su trabajo?

Las epidemias, como fenómenos sociales, invariablemente se politizan. Aflora lo mejor y lo peor de la política.

¿Cómo describiría, en una palabra (o en tres) el cambio en su visión de la pandemia de abril de 2020 a febrero de 2021?

Mi visión de la pandemia ha cambiado poco. Casi todo lo que ha ocurrido es lo que esperaba.

Con información de Milenio