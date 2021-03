Consuelo Duval defiende a “Pepillo” Origel por vacunarse contra COVID en EU

Luego de la polémica desatada por Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo”, por haberse vacunado contra COVID-19 en Estados Unidos, la actriz Consuelo Duval pidió bajar el odio.

En entrevista con Sale el Sol, Consuelo Duval, quien ya enfrentó la enfermedad COVID-19, aseguró que no es amiga del presentador de espectáculos; sin embargo, afirmó que no se le iría a la yugular.

“Cada quien buscará y rascará la posibilidad. Nosotros no sabemos si él es un paciente de alto riesgo y, por eso, buscó su salud. No soy amiga de ‘Pepillo’, pero tampoco me le iría a la yugular porque está buscando la forma de que se quite el miedo de este bicho horroroso. Me dolió: me duele mucho cuando veo tanto odio y mala onda en redes. No me gusta”.Consuelo Duval.