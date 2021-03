Pugna por transparencia en el Poder Judicial de Jalisco

Para limpiar la imagen de corrupción en el Poder Judicial del Estado, el presidente Daniel Espinosa Licón está apostando por la transparencia.

“Yo creo que la transparencia es la antítesis de la percepción de la corrupción; es decir, si tú crees que mi casa es obscura, lo que tengo que hacer es abrir las puertas, abrir las ventanas, correr las cortinas, y eso es lo que estoy haciendo”, opinó.

La publicación de sentencias ejecutorias, recordó, es obligatorio desde hace 6 años y no se hacía.

“Pienso que no se hizo antes por la falta de personal en el tema de revisar una sentencia y empezar a testar toda la información que tenía que ser reservada”, indicó.

Para comenzar a atajar el problema, él y el resto de los magistrados desaparecieron tres direcciones y congelaron 25 plazas de auxiliares administrativos para generar 33 plazas de auxiliares técnicos en transparencia.

“Para esto tenemos una labor titánica porque tenemos que revisar de 10 años para acá todas las sentencias que hemos dictado y darles una versión pública, es decir, testar (proteger) toda la información reservada.

“Generamos a esos auxiliares, los dotamos de equipo y aprobamos que se utilizara un programa diseñado por el Gobierno de Guadalajara para generar una versión pública de la sentencia y poderla subir”.

En una semana, aseguró, se publicaron unas 600 sentencias de los magistrados.

“Es decir, si tú dices que fui corrupto, ahí están las sentencias de manera pública para que puedas leer todos los argumentos de por qué resolví en determinado sentido”, indicó.

Para él, sin embargo, la percepción general de corrupción es superior a lo que en realidad existe, pues se acusa de corrupción cuando al final de un litigio el juez no resuelve como alguna de las partes quiere.

“El que no te hayamos dado la razón no implica que haya corrupción, es porque no tuviste un buen abogado que demostrara al juez que tenías la razón”, consideró.

Transparentando otros movimientos del quehacer judicial, como compras y adquisiciones, confió, también pueden cambiar la percepción de la ciudadanía.

Como parte de la digitalización en el Poder Judicial, Espinosa Licón dijo que ha hecho videos hablando de ciertos temas, lo que algunos le han criticado.

“Hay quienes me dicen ‘no lo hagas, nosotros no tenemos por qué dar información’. Pero yo digo: sí, (porque) eso me implica el que abra las puertas. Y si voy a recibir críticas (al respecto), yo las escucho y las leo.

“¿Nos falta mucho por avanzar?, sí. ¿Tenemos un retraso de 10 años?, sí. Pero estamos trabajando en ello”.

Con información de Grupo Reforma