Rumores son algo que ensucian.- Anette Michel

Aprovechando que ya no cuenta con un contrato de exclusividad en TV Azteca, en donde estuvo al frente de las ocho temporadas emitidas de MasterChef México, Anette Michel ha considerado algunos nuevos proyectos.

Existen rumores que señalan que acudió a Televisa para hacer casting en la nueva producción de José Alberto “El Güero” Castro, La Desalmada, a los que la actriz contestó en entrevista.

“Yo siempre he sido muy seria de mis cosas, no soy escandalosa ni hablo de rumores, no me parece sano ni para mi empresa que respeto, y agradezco lo que he vivido, así como para futuros lugares donde pudiera trabajar.

“Rumores son algo que ensucian; prefiero que las cosas, cuando sucedan, las comparta. Respeto que existen compañeros que usan este tipo de cosas para llamar la atención, lo respeto, pero no es mi estilo”.

Aplaude la apertura de las televisoras para poder trabajar en cualquiera de ellas sin tener alguna repercusión, como ha sucedido con los coaches de La Voz, por ejemplo.

Mientras tanto, la edición 2020 de MasterChef México está por finalizar este viernes a las 19:30 horas por Azteca Uno.

Ante los señalamientos de fraude, favoritismos de los chefs hacia la participante Adriana y el que supuestamente se revelara que ella es la ganadora del reality, dejando a Itzel y Erubiel en segundo y tercer lugar, respectivamente, Michel se pronunció.

“Me da tristeza escuchar los comentarios de la gente frente a un proyecto que se hace con tanto amor y cariño. Me da tristeza que la gente se fije nada más en eso que en el esfuerzo, la dedicación, la pasión, el valor que tiene cada uno de los finalistas que se merecen estar ahí porque yo vi lo que cocinaron y son los tres mejores.

“Yo, como espectadora, lo que más disfruto es ver: ¿qué va a pasar en la final?, eso no lo sabe nadie, ¿qué van a cocinar?, ¿cómo lo harán?, ¿cómo van a interactuar con los familiares? Eso es lo que debería de motivar a los que ven el programa”.

La conductora dijo que no se regrabó el final.

“La empresa, la producción ni los chefs se benefician con quien gana, realmente es absurdo pensar que hay favoritismos dentro de la producción, porque en realidad eso no lleva a ninguna parte, no se quedarán con el dinero.

“Es un programa limpio, transparente, hacen casting y los que entran se discuten su talento y participación”, enfatizó.Orgullosa de su carreraCercana a los 50 años, que cumplirá el 30 de junio, Anette Michel tiene por lo pronto un único plan: disfrutar de cada minuto de su día a día.

“Estoy intensamente agradecida, soy una persona sana, con una familia estable, amigos entrañables, equilibrada en todos los elementos de mi vida, no puedo pedir más.

“Hoy, el único proyecto que tengo de vida es el ser feliz, vivir el aquí y el ahora y no futureo”, afirmó la artista.

Esa misma filosofía la transmite a su hijo Nicolás, de 10 años, producto de su matrimonio con Gregorio Jiménez.

“El mensaje para él es que busque un equilibrio, que esté al pendiente del aquí y el ahora, que es lo único que tenemos”, expresó.

A pesar de ser aún un niño, lo ve como una persona muy independiente, responsable y consciente de la vida.

Gracias a eso, la conductora está motivada a reactivar, aún más, su carrera artística.

Con información de Grupo Reforma