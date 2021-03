53% de las mexicanas opina que AMLO no apoya las causas de las mujeres

El 53% de las mujeres opina que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no respalda las causas feministas, según una encuesta difundida este lunes por la empresa Enkoll.

La agencia indicó que al ser cuestionadas sobre si ¿usted considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador apoya las causas de las mujeres?, sólo el 47% expresó que sí las apoya, un 41% que no y el 12% no sabe o no respondió.

También señala que el 60% de las mujeres consultadas aprueba el trabajo por el Ejecutivo federal durante los dos años que lleva en la presidencia.

El ejercicio, cuyo objetivo es medir la credibilidad en las víctimas de abuso sexual o violación, revela que, el 56% de las mujeres considera que cuando se acusa a un hombre por un delito sexual, la sociedad no les cree y únicamente el 36% respaldan sus denuncias. El 6% decidió no contestar.

Según Enkoll, las personas de 24 a 34 años de edad son quienes defienden más esta postura, es decir, descalifican las acusaciones por violencia sexual, seguido de los grupos integrados por adultos mayores.

El panorama es distinto si un hombre es acusado múltiples veces de violación o abuso sexual, al pasar hasta un 90% de respaldo a las víctimas. A medida que aumenta el rango de edad, el porcentaje de mujeres que le dan credibilidad a las quejas es menor, detalla la encuesta.

En materia de impunidad tras una denuncia por abuso o violación, la percepción es muy alta, el 90% afirma que los probables responsables del delito no enfrentarán a la justicia mexicana.

De acuerdo con la encuesta de Enkoll, la población objetivo del estudio estuvo integrada por mujeres de 13 años de edad y más, con una muestra representativa a nivel nacional.

Añadió que en total se realizaron 402 entrevistas vía telefónica y se levantó entre el 4 y 5 de marzo. Los resultados tienen un margen de error alrededor del +/-4.9% con un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores.

