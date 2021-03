Diputada morenista, cuya hija fue asesinada, exige justicia a gobiernos de su partido

La diputada de Morena Carmen Medel, cuya hija de 22 años fue asesinada el 8 de noviembre del 2018 en Minatitlán, Veracruz, exigió a autoridades locales y federales, ambas del partido en el que milita, que hagan su trabajo.

“No queremos impunidad, queremos que se resuelva no nada más mi caso, el de todas, tenemos muchos casos que resolver pero se tardan años, no sé cuál sea la mecánica, pero que su trabajo lo hagan, porque el recurso lo tienen”, dijo este lunes tras poner una ofrenda floral y escribir el nombre de su hija, Valeria Medel, en la valla que colocó el gobierno federal alrededor de Palacio Nacional previo a la marcha del 8M.

Medel aseguró que, pese a ser legisladora, ella desconoce de leyes, por lo que confía en su abogado para llevar el caso de su hija.

“Las autoridades no han dicho nada, nada, nada, estoy en espera, tenemos un abogado, que la pandemia, que no han sacado tal oficio, que nada”, dijo.

“Estoy confiando en el abogado, que las cosas salgan y nada más, no tengo muchas cosas que decir porque no sé de leyes”.

Indicó que, debido a la autonomía del poder judicial muchas veces no le contestan en Veracruz para darle información sobre el caso.

“No lo veo de manera política, lo veo de manera de resolver. Le he hablado al Gobernador (Cuitláhuac García) y me dice parece que hay buenas noticias pero nada más. No tengo más seguimiento porque los poderes son diferentes y el poder judicial es el que tiene que abocarse a su tarea”, indicó.

Medel le cuestiona al gobierno de Veracruz qué pasará con el único detenido del caso.

“Yo le pregunto qué va a pasar con esa persona que está detenida, cuál fue el móvil, y no tengo respuesta”, lamentó.

“La única respuesta que yo tengo es la que yo misma me doy, somos su familia de médicos y no le hemos hecho daño a nadie, lo único que digo es ‘se equivocaron’ mi hija no era, no era, no iba a ser ella”, dijo.

Valeria estaba a 10 días de recibirse de la carrera de medicina, el día que la asesinaron presentó su último examen de la carrera, comentó la diputada.

“Si esto pasó con ella que pasará con las demás, yo estoy esperando, por eso hice un llamado desde aquí al poder judicial para que se apliquen con su tarea, no se trata de tener más gentes en las cárceles, sino de saber por qué están”, dijo.

Denise Meade, activista y especialista en la prevención y atención del abuso sexual infantil y adolescente, dijo que la lucha por la justicia no es una bandera en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mexico tiene un 98% de impunidad en crímenes de violencia de género. Y nosotros al levantar nuestra voz lo único que recibimos son burlas, son descalificaciones y con esa actitud lo único que hacen es normalizar la violencia, o visibilizarla”, declaró.

Meade se unió al grupo de Sí por México que llegó a la Plaza de la Constitución para colocar lonas moradas con las frases “Ya Chole de Impunidad” y “Ningún agresor al poder”. Opinó que López Obrador se equivoca al creer que los grupos políticos se infiltran en los movimientos de mujeres.

“Tiene una visión totalmente misógina. A las mujeres nos infantiliza, poniéndonos en una postura de que somos manipulables, de que nuestra voz y nuestra lucha no es legítima, que estamos siendo víctimas por parte de estos grupos que el Presidente denomina malvados”, dijo.

