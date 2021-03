Televisa suspende a Gonzalo Peña por presunta complicidad en abuso sexual contra Daniela Berriel

Daniela Berriel acusó a Gonzalo Peña de ser cómplice de la violación que sufrió, por lo que fue suspendido de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”

Grupo Televisa suspendió las grabaciones del actor Gonzalo Peña en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? debido a la denuncia que pesa en su contra por su presunta complicidad en el abuso sexual de la también actriz Daniela Berriel.

El caso se remonta al 14 de marzo de 2020, cuando Berriel pasó un fin de semana en Acapulco, invitada por Gonzalo Peña.

Daniela contó que se trataba de una reunión de varias parejas en la casa de Eduardo O., amigo de Peña.

Por diversas cuestiones, en la primera noche de la reunión se quedaron solos Eduardo, Gonzalo y ella. Todo marchaba bien hasta que la plática se tornó sexual y Daniela fue cuestionada sobre si ya había hecho un trío.

La actriz aseguró sentirse incómoda con la plática, por lo que decidió irse a dormir.

Llegué al cuarto que me dieron para dormir, que era mi cama y la cama de Gonzalo. Llegué y me acosté y no pasaron ni dos minutos cuando ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Jamás me preguntaron”, narró.